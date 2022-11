Andor no ha tenido un trayecto sencillo si lo comparamos con otras producciones de Star Wars en Disney+. Es bien sabido que la serie protagonizada por Diego Luna no ha cumplido con el índice de audiencia esperado por la plataforma, pero eso no ha evitado que los dirigidos por el ratón Mickey sigan confiando en ella. De hecho, ya podemos garantizar que habrá una segunda y última temporada; pese a los rumores de una posible cancelación.

De acuerdo a la información de Collider, la temporada 2 de Andor arrancará su rodaje el próximo 21 de noviembre. No obstante, debido a las festividades por el Día de Acción de Gracias y la época navideña, la producción descansará algunas semanas antes de retomar sus labores a principios del próximo año.

El citado medio agrega, además, que Dan Gilroy y Beau Willimon, guionistas de la primera temporada, volverán a ocupar el mismo puesto en los nuevos episodios de Andor. Lo anterior es muy importe, pues también demuestra que los directivos de Disney y Lucasfilm están complacidos con el trabajo narrativo de la serie.

Andor es el nuevo fenómeno del universo Star Wars que llega en exclusiva a Disney+ Ver Andor ahora

Y es que, pese a que la audiencia no ha sido la esperada, nadie puede reprochar la calidad de Andor. La serie transmite el feeling de Rogue One, ese mismo que se aleja de la Saga Skywalker y propone algo distinto, pero sin renunciar al componente mágico que siempre ha caracterizado a Star Wars.

Cabe mencionar que a Gilroy y Willimon los acompañará Tom Bissell, quien en su historial como escritor presume su participación en ‌The Disaster Artist, ‌La costa de los mosquitos o el videojuego Uncharted 4: A Thief's End. Desde luego, será su debut en el universo creado por George Lucas.

Collider añade que la segunda temporada de Andor tendrá nuevamente 12 capítulos, los cuales abarcarán un periodo de cinco años. Sus eventos tendrán lugar poco antes de Rogue One, entonces puedes esperar más acción y drama en torno a Cassian Andor.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Yavin, uno de los planetas más reconocidos de Star Wars porque allí se ubicaba la base secreta de la Alianza Rebelde, tendrá un importante protagonismo en la segunda temporada de Andor. "Tom Bissell es un escritor genial y muy, muy interesante, versátil y muy bueno. Pero también soy un fan muy grande de Star Wars, y queríamos asegurarnos de tener a otro profesional porque vamos a Rogue One, vamos a Yavin; y luego entraremos a lugares donde eventualmente necesitamos tejer nuestro camino de regreso a la fuente. Por eso entró Tom, y ha sido genial", comentó Gilroy.

Desafortunadamente, todavía no conocemos la fecha de estreno de Andor, temporada 2. Eso sí, deberíamos sentirnos muy afortunados si el proyecto está listo antes de finalizar el año, lo cual se antoja difícil.