¿Por qué ‘Andor’ es un fracaso de audiencia? La respuesta es más complicada de lo que parece

Andor, de Disney +, es una producción adulta y sofisticada que no logra conectar con el público de Star Wars. ¿El motivo? Quizás no se deba a la serie en sí, sino a la forma en que Disney comprende — o no — la televisión.