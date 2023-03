Malas noticias para Disney: los nuevos episodios de The Mandalorian no están cumpliendo con las expectativas de audiencia. De acuerdo a los datos de Samba TV, el estreno de la tercera temporada, comparado con los de otras series de Star Wars, no está destacando como se esperaba.

Antes de continuar, es necesito señalar que los datos que respaldan este análisis no son oficiales de Disney. Samba TV contabiliza los hábitos de consumo de contenidos de 25 millones de televisores repartidos en 3 millones de hogares. Pese a ser una fuente confiable en este tipo de informes —se difunden a través de The Wrap—, hay que tomarlo con tranquilidad mientras esperamos un pronunciamiento de la compañía del ratón Mickey.

Samba TV menciona que, con base en su muestra, el primer episodio de la temporada 3 fue visto en menos de 1,5 millones de hogares. A priori, no parece ser una cifra negativa, pero todo cambia cuando la comparamos con las producciones de Star Wars que vieron la luz recientemente.

El estreno de la tercera temporada de The Mandalorian tuvo una audiencia 28% inferior respecto a Obi-Wan Kenobi. Eso sí, superó a El Libro de Boba Fett y Andor con un 2% y 50%, respectivamente.

El problema es que El Libro de Boba Fett y Andor no representan un buen parámetro de comparación, ya que es bien sabido que ambas aventuras, en términos de audiencia, quedaron muy lejos de lo esperado por Disney.

Considerando que The Mandalorian es la serie estandarte de Star Wars, estos números no son positivos. Si a lo anterior sumamos que el tercer episodio ya es catalogado por muchos como el peor de todos —pese a tener una secuencia de combate espectacular—, las alarmas podrían saltar si el resto de la tercera temporada no convence.

¿Arrastrando la mala racha iniciada por El Libro de Boba Fett?

Son distintos los factores que habrían provocado la pérdida de interés en la tercera temporada de The Mandalorian. Primeramente, el hecho de esperar casi dos años por su estreno. Un fan puede aguardar con paciencia, pero… ¿Y aquellos que no lo son?

No se puede negar que Grogu, desde la primera temporada, atrajo a un buen número de personas cuyo interés en Star Wars es poco o nulo. Para ellos se convierte en una moda pasajera que puede terminar en cualquier momento.

Tampoco se puede dejar de lado lo ocurrido durante esos dos años de espera. Mientras la tercera temporada de The Mandalorian estaba en proceso de producción, Lucasfilm estrenó El Libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y Andor. Todas ellas comparten algo en común: decepcionaron en algún sentido.

Empezando por el El Libro de Boba Fett, su existencia no tiene ningún sentido. El fandom esperaba una aventura a la altura del personaje al que tanto cariño se le guarda desde la primera trilogía de películas. Al final, resultó ser un prólogo de la tercera temporada de The Mandalorian. Boba Fett quedó relegado en un segundo plano.

Obi-Wan Kenobi, por su parte, fue una decepción narrativa. Su desarrollo fue bastante lento y tuvimos que esperar a los últimos episodios para ver sus mejores momentos.

Con Andor ocurrió una situación un tanto absurda. Durante años, los seguidores de Star Wars exigieron una aventura fresca y alejada de la Saga Skywalker. Andor fue precisamente eso, una experiencia que propone algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, su audiencia fue un completo fracaso.

Será interesante, entonces, ver si la tercera temporada de The Mandalorian es capaz de recuperarse y cumplir con las exigencias de Disney. De lo contrario, podríamos estar hablando de que Star Wars está sufriendo otra etapa de cansancio, ahora en la pantalla chica.

