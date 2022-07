Nothing Phone (1), el primer smartphone de la compañía fundada y dirigida por Carl Pei, quien fue uno de los fundadores de OnePlus, ya se ha anunciado oficialmente. Para sorpresa de unos pocos —pues el propio responsable de la compañía lo confirmó con anterioridad—, el dispositivo llega equipado con un SoC Snapdragon 778G+, un procesador de gama media con compatibilidad con la carga inalámbrica y la carga reversible. Incluye, además, un diseño muy diferente al resto de smartphones, así como otras características más comunes en los móviles de hoy en día, como pantalla a 120 Hz y una triple cámara hasta 50 megapíxeles. Todo ello, a un precio de poco menos de 500 euros.

El nuevo Nothing Phone (1), por tanto, parece una opción ideal para aquellos usuarios que están buscando un móvil económico con un rendimiento, a priori, decente, una pantalla completa, un apartado fotográfico versátil y un diseño llamativo. Pero, ¿cómo se comporta este smartphone frente a su competencia. El Samsung Galaxy S21 FE, el iPhone SE de 2022, el Xiaomi 12X, el Realme GT2 y el Poco F4 GT, son los móviles que más se asemejan a este Phone (1).

Cada uno de estos modelos tiene una característica diferencial. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S21 FE destaca por su excelente pantalla, mientras que el iPhone SE ofrece un chip de gama alta en un cuerpo y precio de gama media. El Xiaomi 12X, por su parte, es el más equilibrado en prestaciones, mientras que el Poco F4 GT compite, también, en rendimiento. Pero vayamos por partes.

Diseño y pantalla: el Nothing Phone (1) es el claro ganador

No hay duda que, en cuanto a diseño, Nothing es el claro ganador. El terminal de la compañía ofrece una estética diferencial frente al resto de smartphones, no solo por contar con una trasera de cristal y unos marcos de aluminio —algo que el iPhone SE iguala— sino por dos puntos importantes. El primero, la parte posterior es transparente, y deja ver algunos de los componentes principales del smartphone. El segundo, cuenta con un sistema de luces LED que se iluminan, por ejemplo, cuando llega una notificación o una llamada. Es algo que el resto de móviles no ofrecen.

El frontal, eso sí, ya es más similar al resto de dispositivos. Todos ellos, a excepción del iPhone SE de 3a generación, que incluye biseles en la parte superior e inferior, cuentan con marcos mínimos y una cámara directamente en la pantalla. Incluyen, además, un lector de huellas dactilares bajo el panel. El iPhone SE lo tiene en la parte inferior.

La pantalla, de nuevo, es similar en la mayoría de smartphones. Tanto el Samsung Galaxy S21 FE, como el Xiaomi 12X, el Poco F4 GT y el Realme GT2 cuentan con un panel AMOLED, resolución Full HD+ y tamaños de 6,4; 6,28; 6,67 y 6,62 pulgadas repentinamente. En todos los casos, además, con una frecuencia de 120 Hz. El Nothing Phone 1, por su parte, cuenta con un panel OLED de 6,55 pulgadas. También tiene una resolución Full HD+, así como una tasa de actualización de 120 Hz. Aquí, quien está por detrás, es el iPhone SE y su panel LCD de 4,7 pulgadas a 60 Hz y resolución HD+.

¿Quién gana en rendimiento y autonomía?

Una de las principales diferencias entre la competencia del Nothing Phone (1) la vemos en el procesador. Cada smartphone, a excepción de algunos modelos, cuenta con un SoC diferente. El iPhone SE 2022, por ejemplo, cuenta con un chip A15 Bionic, mientras que el Samsung Galaxy S21 FE incluye un Exynos 2100. El Xiaomi 12X, por otro lado, tiene un Snapdragon 870G.

Es, precisamente, el mismo procesador que el Nothing Phone (1), pero con la diferencia de que el modelo de la compañía londinense incluye la versión 'Plus', que lo dota de compatibilidad con la carga rápida e inalámbrica. El Poco F4 GT también es uno de los móviles con mejor procesador gracias al Snapdragon 8 Gen 1, mientras que el Realme GT tiene bajo el capó un SoC Snapdragon 888.

¿Qué hay de la batería? Las capacidades, de nuevo, son muy similares en todos los modelos. No obstante, debemos tener en cuenta la optimización del procesador. El Snapdragon 870G+ es uno de los más eficientes. Precisamente, por eso lo ha escogido la compañía. Incluye, además, compatibilidad con carga inalámbrica, algo que también incluye el iPhone SE y el Samsung Galaxy S21 Ultra. Estas son las capacidades de los diferentes modelos.

Nothing Phone (1) Samsung Galaxy S21 FE iPhone SE 2022 Xiaomi 12X POCO F4 GT Realme GT2 4.5000 mAh, carga rápida e inalámbrica 4.500 mAh, carga rápida e inalámbrica 2018 mAh, carga rápida e inalámbrica 4.500 mAh, carga rápida 4.700 mAh, carga rápida 5.000 mAh, carga rápida

Las diferencias en las cámaras

El Nothing Phone (1) cuenta con una doble cámara principal; una configuración muy parecida al resto de modelos. El sensor primario, en concreto, es de 50 megapíxeles. Le acompaña una segunda cámara ultra gran angular de la misma resolución. El iPhone SE, por su parte, solo cuenta con un sensor principal de 12 megapíxeles. Mientras que el resto de modelos incluye tres cámaras: un sensor gran angular, otro ultra gran angular y una cámara macro con prácticamente la misma resolución.

Nothing Phone (1) Samsung Galaxy S21 FE iPhone SE 2022 Xiaomi 12X POCO F4 GT Realme GT2 gran angular de 50 megapixeles + ultra gran angular de 50 megapíxeles gran angular de 12 megapíxeles + ultra gran angular de 12 megapíxeles + teleobjetivo de 8 megapíxeles 12 megapíxeles 50 megapíxeles + ultra gran angular de 13 megapíxeles + macro de 5 megapíxeles 64 megapíxeles + ultra gran angular de 8 megapíxeles + macro de 2 megapíxeles 50 megapíxeles + ultra gran angular de 8 megapíxeles + macro de 2 megapíxeles

En versatilidad, es cierto que el Poco F4 GT, el Realme GT2 y el Xiaomi 12X sacan algo de pecho por ese segundo sensor macro. No obstante, esto no quiere decir que los resultados deán más favorables en estos modelos. Debemos tener en cuenta, además, que este tipo de cámaras apenas se utilizan en el día a día,

Los precios: un punto importante

Durante la comparativa hemos podido comprobar que todos los terminales, a excepción del iPhone SE, tienen características muy similares. Algunos de ellos, como el Nothing Phone (1) y su diseño transparente, o el Poco F4 GT, con su Snapdragon 8 Gen 1; sacan pecho en algún área en concreto. Pero, ¿qué hay de su precio? Es un punto importante para decantarse por uno y otro, así que veamos por cuánto están disponibles estos modelos.

Nothing Phone (1) Samsung Galaxy S21 FE iPhone SE 2022 Xiaomi 12X POCO F4 GT Realme GT2 Desde 469 euros. Unos 550 euros Unos 500 euros Desde 511 euros Desde 559 euros Desde 585 euros

Qué modelo escoger depende de las necesidades que busques en un smartphone y tu presupuesto. Por ejemplo, si estás interesado en un móvil con buena pantalla, cámara y un excelente rendimiento, y no te importa el diseño; el Samsung Galaxy S21 FE puede resultar una buena opción. Si por el contrario, priorizas en diseño y autonomía, tal vez el Nothing Phone (1) ofrezca lo que buscas y es, además, más económico frente al resto.