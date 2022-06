Nothing, la compañía fundada y dirigida por Carl Pei, quien fue uno de los fundadores de OnePlus, lleva meses ocultando una de las prestaciones más importantes del Nothing Phone (1), su primer smartphone. Se trata de su precio, que hasta ahora se había rumoreado en torno a los 500 euros al tener en cuenta que el terminal llegará al mercado con especificaciones dignas de un móvil de gama media, pese a su avanzado aspecto. Lamentablemente, para la firma, el coste del terminal ya no es ningún secreto. Tanto su precio, como sus versiones de color y variantes de RAM y almacenamiento, han aparecido filtradas en la web de Amazon Alemania.

Una de las novedades que nos deja ver la filtración es que el Nothing Phone (1) no llegará solo en color blanco. Hasta ahora, la compañía había mostrado la versión más clara en diferentes imágenes y vídeos, pero el terminal también estará disponible en un tono negro. Mantendrá, eso sí, el destacable sistema de LEDs en la parte posterior.

Su listado en Amazon también deja ver las diferentes configuraciones de RAM y almacenamiento. El smartphone, en concreto, estará disponible en una variante de 8 GB y 128 GB, otra con la misma capacidad de RAM y 256 GB de memoria interna, y una versión más potente, de 12 GB de RAM y 256 GB de memoria.

La versión base del Nothing Phone (1), por supuesto, también es la más económica. Costará 469,99 euros. La variante con 8 GB y 256 GB de memoria, en cambio, estará disponible por 599.00 euros. Es decir, 130 euros más respecto a la configuración más básica. Por 50 euros más; 549,99 euros, se podrá adquirir la variante con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

El Nothing Phone (1) llegará con un procesador Qualcomm de gama media

Si bien el precio no ha sido confirmado por la propia Noting, la compañía con sede en Londres sí ha revelado oficialmente algunas de las características clave de este Nothing Phone (1). Entre ellas, su procesador. Carl Pei, en concreto, confirmó que el terminal llegará con un chip Snapdragon 778+ de Qualcomm, un procesador muy similar en prestaciones al Snapdragon 778, pero con la diferencia de que el modelo 'Plus' es compatible tanto con la carga inalámbrica, como con la carga reversible.

Por otro lado, el Nothing Phone (1) podría incluir una doble cámara principal de 50 y 16 megapíxeles, así como una pantalla de 6,55 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Se espera, además, que su batería se sitúe en torno a los 4.500 mAh. El terminal, recordemos, se anunciará el próximo 12 de julio.