Carl Pei, fundador de Nothing, ha confirmado los rumores sobre el procesador del Phone (1), que se anunciará oficialmente el próximo 12 de julio. La firma, que lleva meses mostrando pequeños detalles sobre el terminal, únicamente afirmó que Qualcomm sería la encargada de fabricar este SoC, pero no mostró más detalles al respecto. Hasta ahora. El que fue cofundador de OnePlus ha revelado que el modelo que incluirá el primer móvil de la compañía es el Snapdragon 778+, un chip diseñado para smartphones de gama media y que, por tanto, sitúan a este curioso dispositivo transparente en esa categoría.

Pei ha confirmado el modelo de procesador en una entrevista a la revista Input, alegando que este SoC tiene diferentes ventajas respecto a otros modelos de gama alta, como podría ser, por ejemplo, el Snapdragon 8 Gen 1. Uno de los motivos es que este chip cuenta con compatibilidad con la carga inalámbrica y la carga reversible, funciones que hasta ahora estaban disponibles exclusivamente en los chips más potentes de Qualcomm y que la compañía ya ha confirmado que llegarán al Nothing Phone (1).

El Snapdragon 778+, además, tiene una muy buena eficiencia energética, según Pei, lo que puede ayudar a conseguir una mayor duración de la batería. Sin olvidar, por otro lado, que es más económico que otros modelos insignia de Qualcomm. Esto también puede ayudar a que el precio del Nothing Phone (1) no sea tan elevado.

El Snapdragon 778+, no obsante, incluye las mismas especificaciones que su antecesor, el Snapdragon 778. Es decir, cuenta con una CPU de ocho núcleos y una GPU Adreno 642L, así como un módem para redes 5G. La diferencia, en este caso, es la compatibilidad con la carga inalámbrica y la carga reversible.

El Nothing Phone (1) podría llegar con una pantalla de 120 Hz, cámara de 50 megapíxeles y más

Además del modelo del procesador, una reciente filtración ha dejado ver algunas de las principales características que llegarán a este Phone (1) de Nothing. El terminal, en concreto, podría llegar con un panel de 6,55 pulgadas con una tasa actualización de 120 Hz. Incluiría, además, una doble cámara principal con resolución de 50, una frontal de 16 megapíxeles, así como una batería de 4.5000 mAh con carga rápida de 45w y, como hemos comentado, con carga inalámbrica.

El Nothing Phone (1), no obstante, promete destacar con su diseño. El terminal contará con una parte posterior transparente en la que se incluye, además, un sistema de luces LED. Estos se iluminan en diferentes situaciones. Entre ellas, al recibir una notificación o llamada, al cargar el smartphone, etc., y son completamente configurares a través de los ajustes del sistema.