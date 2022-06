En marzo de 2022, Nothing, la compañía fundada por Carl Pei (quien fue uno de los creadores de OnePlus) confirmó lo que prácticamente todos ya sabíamos; el futuro lanzamiento de su primer smartphone. La firma solo detalló el nombre del terminal: Nothing Phone (1), así como algunas de sus características clave, como la inclusión de un procesador Qualcomm. También que llegará con Nothing OS, una capa de personalización que mantiene la esencia minimalista y simple de la marca, y que se anunciaría en verano, pero sin dar una fecha específica. Ahora, y después de algunos rumores, ya conocemos su fecha de presentación definitiva.

Nothing ha confirmado que el Phone (1) se anunciará el próximo 12 de julio. Será en un evento de lanzamiento presencial en Londres, a las 16:00 horas (hora local), aunque también se retransmitirá a través de la web de la compañía. Nothing, de hecho, ha habilitado un sistema de registro para acceder al streaming, que en España iniciará a las 17:00 horas. Por el momento, la firma dirigida y fundada por Carl Pei no ha ofrecido más detalles, a parte de, por supuesto, los que conocíamos previamente.

La compañía confirmó que el Nothing Phone (1) llegará al mercado con un procesador Qualcomm, aunque no detalló el modelo. Si bien Nothing se caracteriza por crear dispositivos con un diseño premium —prueba de ello es su primer producto, los Nothing Ear (1)—, todo apunta a que el procesador escogido para este terminal sería el Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, un SoC destinado a terminales de gama media con un rendimiento y prestaciones inferiores al Snapdragon 8 Gen 1.

El Nothing Phone (1) podría llegar con un diseño transparente

Se espera, eso sí, que el Nothing Phone (1) apueste por un diseño similar a los auriculares de la compañía. Es decir, con un acabado transparente, algo que dejaría ver sus componentes internos; como su batería, las lentes y los sensores de las cámaras, la placa base, etc.

La única característica que conocemos realmente bien del Nothing Phone (1), es su interfaz: Nothing OS. Esta, que funcionará bajo Android y que ya está disponible en fase beta para algunos dispositivos compatibles, cuenta con un aspecto minimalista que destaca, sobre todo, por incluir algunos elementos gráficos muy característicos de la marca. Entre ellos, una tipografía completamente diferente a lo que solemos ver en Android o Widgets mucho más estéticos.

Respecto a su precio, los últimos rumores apuntan a que se comercializará por unos 500 euros. Al menos, en su configuración de RAM y almacenamiento más básica. Es probable que Nothing ofrezca más detalles de su Phone (1) conforme vaya acercándose la fecha de lanzamiento.