Tras el lanzamiento de los auriculares Ear (1), Nothing, la compañía fundada y dirigida por Carl Pei (cofundador de OnePlus), se prepara para anunciar este mismo verano el nuevo miembro que se unirá a su —por el momento— reducido catálogo de productos: su primer smartphone. La firma británica, eso sí, mantiene esa esencia misteriosa y expectante que tanto le ha caracterizado desde sus inicios. Solo ha revelado algunos pocos datos del que será su dispositivo más importante hasta la fecha, el llamado Phone (1).

Phone (1), el nombre del primer móvil de Nothing es, de hecho, uno de los detalles más importantes que la compañía ha anunciado en su evento bautizado como 'The Truth'. Principalmente, porque es una clara referencia a la filosofía que la empresa ha querido mostrar desde su nacimiento en enero de 2021: ser una marca que ofrece productos innovadores, pero relativamente simples. No obstante, el nombre del smartphone no es la única información relacionada con el smartphone que la firma británica ha desvelado en su evento. Nothing también ha confirmado que el Phone (1) utilizará un procesador Snapdragon de la americana Qualcomm. Por el momento, sin revelar si el Snapdragon 8 Gen 1, el SoC más potente del fabricante, será el que llegue con este dispositivo.

Car Pei, por otro lado, ha revelado que el Phone (1) llegará bajo Nothing OS. Se trata de un sistema operativo propio que heredará las mejores características de Android puro. Apostando, eso sí, por una estética más personal, donde los colores, las fuentes y otros elementos de la interfaz se combinarán con el estilo de diseño de la marca y sus productos.

Nothing OS, además, será de código abierto, lo que permitirá a fabricantes y desarrolladores adaptar sus aplicaciones y productos a la interfaz de la firma. El launcher de Nothing OS, de hecho, será compatible con otros smartphones Android. Se podrá descargar a partir de abril, tal y como ha confirmado la compañía.

El Nothing Phone (1) llegará este verano

Nothing, por el momento, no ha mencionado la fecha exacta de lanzamiento del Phone (1), su primer smartphone. La compañía, eso sí, asegura que el terminal se anunciará este verano. Sus especificaciones técnicas, así como su diseño u otras prestaciones clave, siguen siendo una incógnita. No obstante, la firma ofrecerá más detalles durante las próximas semanas y a medida que la fecha de lanzamiento se aproxime, tal y como sucedió con los Nothing Ear (1).

La empresa de Carl Pei, recordemos, adquirió en febrero de 2021 la startup Essential. Esta fue fundada por Andy Rubin y se especializaba en el desarrollo de smartphones y dispositivos para el hogar con productos que destacaban por su distintivo diseño. Por lo tanto, no sería extraño ver muchas similitudes con el Essential Phone.