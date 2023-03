El Nothing Phone (2) llegará este año con importantes novedades respecto a su antecesor. Al menos, así lo ha sugerido en numerosas ocasiones Carl Pei, máximo responsable de la compañía, y quien durante el Mobile World Congress confirmó que este próximo smartphone incluirá un chip Snapdragon 8 de Qualcomm; que pertenece a la línea de procesadores de gama alta del fabricante estadounidense. Ahora, y gracias a un descuido de Alex Katouzian, director general de la unidad de negocio de Mobile, Compute y XR de Qualcomm, ya sabemos con exactitud qué modelo de chip Qualcomm tendrá la segunda generación del smartphone de Nothing en su interior. Y no, no es el que esperas.

Katouzian, en concreto, y según ha revelado 9mobiles, compartió en LinkedIn una publicación en la que felicitaba a Carl Pei y al equipo de Nothing “por el lanzamiento del Phone (2) con Snapdragon 8+ Gen 1”, confirmando así el modelo de procesador que llegará con esta segunda generación del móvil de la marca.

El Nothing Phone (2), por tanto, no llegará con el Snapdragon 8 Gen 2, que es el procesador de Qualcomm destinado a aquellos móviles de gama alta que se anuncien durante la primera mitad de 2023. Apostará, en cambio, por un modelo del año pasado.

Si bien es una buena noticia teniendo en cuenta que Nothing dejará de apostar por chips de gama media —el Phone (1), recordemos, cuenta con un Snapdragon 778G+—, el próximo Nothing Phone (2) continuará sin competir frente a frente contra los smartphones más importantes de fabricantes como Samsung, Xiaomi o, incluso OnePlus, quien sí apuesta por lo último de Qualcomm para sus móviles.

Que el Nothing Phone (1) llegue con el Snapdragon 8 Gen.+ 1 no tiene por qué ser una mala noticia

En cualquier caso, no es ninguna sorpresa que Nothing apueste por un SoC del año pasado. De hecho, el Snapdragon 8 Gen+ 1 es uno de los procesadores más potentes del mercado, y ofrece compatibilidad con algunas características clave que la empresa londinense incluye en sus smartphones. Entre ellas, la compatibilidad con redes 5G o la carga inalámbrica. Además, es muy probable que apostar por este chip permita a la compañía reducir costes en la producción y, por ende, hacer que el Nothing Phone (2) sea un terminal algo más económico frente a su competencia.

Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento del Nothing Phone (2), pero es probable que se anuncie durante el verano de este 2023. Mientras tanto, la compañía ultima la presentación de los Nothing Ear (2), sus próximos auriculares de gama alta que llegarán con un mejor sonido y mejor cancelación de ruido.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente