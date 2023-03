Nothing, la compañía creada y dirigida por Carl Pei, quien fue uno de los fundadores de OnePlus, está a punto de anunciar la segunda generación del primer producto que lanzaron al mercado: unos auriculares con cancelación de ruido. La firma con sede en Londres ha confirmado que los Nothing Ear (2) llegarán este mismo mes de marzo con un “mejor sonido” y una “mayor claridad” y, aparentemente, con un diseño muy similar a sus antecesores.

Los Nothing Ear (2), en concreto, se presentarán el próximo 22 de marzo a las 16:00 horas en España (9:00 am en México y 12:00 pm en Argentina), en un evento online que podrá verse a través de la web de Nothing. La compañía, por el momento, no ha revelado más detalles sobre los auriculares, mas allá de que en su web, reiteramos, indican que llegarán con un mejor sonido y una mayor claridad respecto a los Nothing Ear (1).

Es probable que durante las próximas semanas, y conforme se vaya acercando la fecha de lanzamiento, compartan públicamente algunas de las características clave de estos nuevos auriculares. Es algo que, precisamente, han hecho con el resto de sus productos.

When (1) becomes (2).

22 March, 15:00 GMT.



Get ready for Ear (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg — Nothing (@nothing) March 6, 2023

Mientras tanto, debemos conformarnos con una imagen a modo de teaser en la que aparece un escarabajo sosteniendo lo que parece ser el estuche de los Nothing Ear (2), que llegarán con un diseño prácticamente idéntico a los modelos anunciados el año pasado.

Todo lo que sabemos sobre los Nothing Ear (2)

Precisamente, el aspecto de los Nothing Ear (2) no es ningún secreto. Los próximos auriculares de la marca ya se dejaron ver hace unas semanas a través de unas imágenes filtradas. Estas muestran exactamente el mismo estuche que los modelos de primera generación, manteniendo tanto la forma como la carcasa completamente transparente. Los auriculares en sí también serán muy parecidos, aunque con algún que otro cambio estético destinado a mejorar algunas de las funciones del dispositivo.

Por ejemplo, Nothing parece haber reubicado el micrófono destinado a la cancelación de ruido. En los Nothing Ear (2) se ubicará justo en la zona superior del tallo. En los Ear (1), en cambio, están colocados en la zona superior de los auriculares. Este pequeño cambio podría traducirse en una mejora en la cancelación de ruido activa (ANC). De hecho, se rumorea que una de las principales novedades de estos Nothing Ear (2) es la posibilidad de escoger la intensidad de la cancelación de ruido.

Se espera, además, que los Nothing Ear (2) incluyan conexión dual, un modo para encontrar los auriculares en caso de pérdida o un ecualizador personalizado.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente