La carne del futuro viene de los hongos, y ha llegado para quedarse

¿Y si te dijera que esto que ves en pantalla no es carne de verdad? Así es, no proviene de ninguna especie animal. No es carne artificial de laboratorio, una tendencia en auge donde se cultivan células musculares para dar lugar a fibras de carne. Tampoco se trata de alternativas vegetales a base de soja y otras legumbres que tratan de emular derivados cárnicos. Su origen es bien distinto.