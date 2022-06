Hablar de dinero y de salarios no siempre es lo más grato del mundo, especialmente a la hora de hacer comparaciones. Todo depende del rubro de las compañías, de su alcance, de la cantidad de empleados, de la economía y la legislación de los países en los que están presentes, y muchos otros factores que muchas veces escapan a los ojos del público en general. Sin embargo, desde hace tiempo existe un convencimiento general de que las empresas de tecnología pagan algunos de los mejores salarios de la actualidad. Esto tiene su cuota de razón, aunque a veces se arrojan tantos números al aire que puede resultar engañoso.

The Wall Street Journal ha publicado un muy interesante informe al respecto, donde releva los salarios medios anuales de todas las compañías que forman parte del índice S&P 500. Un dato verdaderamente llamativo es que más de la mitad de ellas informaron que en 2021 pagaron sueldos medios superiores a los de 2019. Lógicamente, hablamos en términos generales y no solamente de las Big Tech; no obstante, de los 25 mejores salarios medios del último año, 12 —el 48%— corresponden a empresas de tecnología.

Por ello a continuación queremos hacer un repaso más minucioso sobre cuáles son los salarios de empleados que se desempeñan en empresas como Tesla, Apple, Google, Microsoft, Twitter o Amazon, entre otras. Pero antes de avanzar debemos tener en cuenta lo siguiente: según explica WSJ, desde 2018 las empresas de Estados Unidos que cotizan en bolsa deben "identificar al trabajador medio de su fuerza laboral global y divulgar la compensación de esa persona, incluidas las horas extra y los beneficios".

Salario medio vs. Salario promedio

También debemos recalcar que las cifras especificadas se encuentran en dólares estadounidenses, son anuales, y corresponden a salarios medios (median) y no a salarios promedio (average). Esto es importante de distinguir porque no son lo mismo y el cálculo de ambos difiere bastante. Así, por ejemplo, si una empresa toma el total de dinero que destina a salarios en un año y lo divide por la cantidad de empleados en la nómina, obtendrá un salario promedio; sin embargo, dicha cifra no siempre será verdaderamente representativa, ya que no todos los trabajadores cobran lo mismo.

En el caso del salario medio, no se trata de una representación específica de lo que cobra un trabajador en tal o cual compañía, sino de un punto intermedio; el 50% gana por encima de eso y el otro 50% gana por debajo. Así lo explica Indeed:

"El salario medio es una cifra que tiene en cuenta muchos salarios e informa el número medio en ese conjunto de salarios. Cuando ves un salario medio, sabes que la mitad de los salarios informados son inferiores a ese número y la otra mitad son superiores".

En tanto que la Administración del Seguro Social de Estados Unidos indica que el salario medio "es sustancialmente menor" al salario promedio. "La razón de la diferencia es que la distribución de los trabajadores por nivel de salario está muy sesgada", aseveran.

Google y Facebook lideran en salarios medios, pero no solo entre las empresas de tecnología

Las dos empresas del índice S&P 500 que pagaron los salarios medios más altos de 2021 fueron Google y Facebook. Alphabet y Meta, en realidad. Y en su camino a los puestos más importantes del listado han dejado atrás a firmas del rubro farmacéutico como Incyte y Vertex, como así también a Broadcom, el diseñador y fabricante de chips.

En el caso de Google, que hoy cuenta con unos 156.500 empleados en el mundo, el año pasado pagó un salario medio de 295.884 dólares. Esto representó un incremento del 8% en comparación con 2020. En tanto que el de Facebook fue de $292.785, un 11% más que el del año previo; vale mencionar que la firma fundada y dirigida por Mark Zuckerberg hoy aglutina a casi 72.000 trabajadores.

Twitter es otra de las compañías de tecnología que aparece en el Top 10 de salarios medios del 2021. En tal sentido, la red social —que hoy se encuentra bastante convulsionada por la compra de Elon Musk— pagó $232.626, una suba del 13% comparando con 2020. La gran intriga de cara al futuro es qué sucederá cuando se complete la adquisición por parte del CEO de Tesla y SpaceX, si es que ello sucede.

Desde que se anunció que Twitter se vendería por 44.000 millones de dólares, mucho ha ocurrido. El propio Musk entró en una suerte de batalla con la empresa por el conteo de bots y la valoración del acuerdo, por lo que incluso llegó a decir que la compra estaba detenida. En tanto que la firma fundada por Jack Dorsey salió al cruce de esas declaraciones, en medio de despidos de alto perfil y un freno a las nuevas incorporaciones.

Y no olvidemos que la intención del magnate de origen sudafricano es que Twitter se vuelva privada. Esto ha significado otro hipotético punto de conflicto con los actuales trabajadores—unos 7.500 a la fecha—, tomando en cuenta que muchos de ellos reciben compensaciones en acciones; algo que, claramente, ya no ocurrirá cuando la empresa deje de cotizar en la bolsa.

¿Y Netflix? La popular plataforma de streaming, que tiene 11.300 empleados y ahora batalla contra la primera pérdida de suscriptores en una década, informó un salario medio de 201.743 dólares en 2021. Esto ha significado una caída del 8% comparado con el de 2020.

¿Qué sucede con Microsoft y Apple?

El informe de The Wall Street Journal no menciona datos concretos de Microsoft, aunque sí existen algunos recopilados por otras plataformas. Sin embargo, es probable que no se hayan obtenido bajo los mismos métodos. Comparably, por ejemplo, menciona que la compañía de Redmond tiene un salario medio de 162.818 dólares anuales, aunque aclara que es una estimación basada en datos enviados de forma anónima por empleados u "otros métodos estadísticos". Así que es un número para tomar con pinzas.

En cuanto a Apple, sí existe un registro oficial de su salario medio. La firma de Cupertino, que hoy tiene alrededor de 154.000 empleados, pagó $68.254 en 2021, un 18% más comparado a 2020. Tengamos en cuenta que la empresa dirigida por Tim Cook no solo cuenta con una importante base de ingenieros y ejecutivos para sus productos de software y hardware; también ha ampliado su presencia en el sector de los servicios y, asimismo, cuenta con un importante número de trabajadores en otras dependencias, como sus tiendas oficiales y el área de servicio técnico a cliente.

De hecho, la compañía californiana ha sido noticia recientemente por los intentos de sindicalización entre los empleados de las Apple Store en Estados Unidos. Este mes, Apple ha prometido incrementar el salario mínimo por hora a 22 dólares entre sus trabajadores estadounidenses en el área de ventas minoristas.

Los casos de Amazon y Tesla

La situación de Amazon también tiene sus matices. La compañía fundada por Jeff Bezos se ha expandido a múltiples ámbitos más allá del comercio en línea, independientemente de que siga siendo su plataforma principal. Esto le ha traído múltiples controversias, en especial por el trato a los trabajadores que se desempeñan en sus almacenes; así como con los contratados para servicios como Amazon Flex. Hoy la empresa tiene más de 1,6 millones de empleados en todo el mundo y en 2021 pagó un salario medio de 32.855 dólares, un 13% mayor al de 2020.

También es importante mencionar que, en febrero, la empresa anunció que elevaría el tope de pago de salario en efectivo de 160.000 a 350.000 dólares. Esta ha sido una medida especialmente destinada para atraer a nuevos talentos que posiblemente prefieran el dinero en mano a las acciones. No obstante, Amazon ha prometido incrementar las compensaciones que ofrece en la mayoría de sus puestos laborales.

Por el lado de Tesla, decir que ha tomado por asalto la industria automotriz y se ha instalado como el principal referente global en lo que a movilidad eléctrica respecta, no es novedad. Lo que sí llama la atención es que el salario medio de la empresa de Elon Musk en 2021 fue de $40,723; es decir, un 12% menor al de 2020. Vale mencionar que hoy en día cuenta con alrededor de 100.000 empleados en todo el mundo.

El sector de los semiconductores tiene salarios medios muy competitivos entre las empresas de tecnología

Si bien nos hemos enfocado en compañías como Google, Facebook, Apple, Microsoft o Amazon porque son las que habitualmente reciben el mote de Big Tech, también es una realidad que su éxito las ha convertido en el ideal que persiguen muchas personas que desean ingresar a trabajar al sector.

Sin embargo, también existen otras empresas de tecnología que también se han destacado por sus salarios medios de 2021: las diseñadoras y fabricantes de semiconductores. Broadcom, que viene de ser noticia por la compra de VMware, tiene 20.000 empleados y en 2021 pagó un salario medio de $247.541, el cuarto más alto de todo el índice S&P 500.

Le sigue NVIDIA (22.473 empleados) con un salario medio de 217.542 dólares en 2021. Mientras que AMD (15.500 empleados) pagó $128.263 en el último año; en tanto que Intel (121.100 empleados) hizo lo propio con $104.400. Un escalón por debajo quedó Qualcomm (45.000 empleados) con sus 98.200 dólares.

Está claro, entonces, que los salarios medios anuales de las empresas de tecnología tienen su atractivo. Pero también es importante recalcar que esto no deja de ser una simple estadística y es importante tomarla como tal para que no resulte engañosa. No hablamos de sueldos base, sino del punto exacto que divide a las dos mitades que más y menos ganan dentro de una compañía. No obstante, siguen siendo datos muy interesantes para analizar y desmenuzar.