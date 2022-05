El proceso de compra de Twitter por parte de Elon Musk continúa en pausa tras la polémica relacionada con el número de cuentas falsas presentes en la plataforma, y parece que el magnate no la reanudará hasta que no consiga rebajar la oferta que, recordemos, se cerró inicialmente por 44.000 millones de dólares. El también CEO de Tesla y SpaceX ha destacado que el precio de la adquisición debería reducirse en proporción al número real de bots que están activos en la red social. Según sus estimaciones, representan al menos el 25 % de todos los usuarios, y no el 5 %, como indicaba la compañía.

El multimillonario realmente no ha confirmado su intención de rebajar el precio de la oferta un 25 %, pero sí está de acuerdo con esta estrategia compartida inicialmente por Ian Miles Cheong, quien es conocido por sus opiniones conservadoras en Twitter. Cheong, en concreto, y según Business Insider, opinó que "si el 25 % de los usuarios son bots, el acuerdo de adquisición de Twitter debería costar un 25 % menos", y Musk respondió: "absolutamente".

Si finalmente Elon Musk consigue demostrar que Twitter miente sobre ese escaso 5 % de cuentas falsas activas en la plataforma, y decide apostar por una rebaja proporcional, el coste de la compra de Twitter sería de unos 33.000 millones de dólares, en vez de los 44.000 millones que se detallaron en el acuerdo. Siempre y cuando, eso sí, el número de bots represente el 25 % de todos los usuarios de la red social, tal y como sospecha el sudafricano.

Elon Musk sospecha del recuento de bots mientras Twitter asegura que apenas existen cuentas falsas

No es la primera vez que Elon Musk confirma su intención de rebajar el precio de la compra de Twitter si se demuestra que la compañía miente sobre el número de cuentas falsas en la plataforma. El magnate detalló hace apenas unos días que renegociar el precio es algo que "no está fuera de discusión" y aseguró, además, que cuantas más preguntas hace más crecen sus preocupaciones.

Recientemente, Musk también ha tuiteado sobre la sospechosa forma que tiene Twitter de contar el número de bots en la red social. "Todavía se niegan a explicar cómo calculan que el 5 % de los usuarios diarios son falsos/spam! Muy sospechoso", ha destacado.

Pese a las acusaciones de Elon Musk, Parag Agrawall, actual CEO de Twitter, mantiene que el número de cuentas falsas es realmente bajo, pues calcula que eliminan más de medio millón de este tipo de cuentas durante todos los días. Agrawall, no obstante, aseguró que no es posible realizar una estimación específica del numero de bots que hay en Twitter, mientras que Musk sugirió a los usuarios realizar una muestra aleatoria de 100 cuentas y comprobar cuáles son falsas.