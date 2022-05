Hasta no hace tantos años, a Joss Whedon (n. 1964) se le conocía sobre todo por sus series de televisión. En especial, gracias a Buffy, cazavampiros (1997-2003), Firefly (2002-2003) y Agentes de SHIELD (2013-2020), pero suyas son también el spin-off de la primera, Angel (1999-2004), protagonizado por el personaje de David Boreanaz y con la Cordelia Chase de Charisma Carpenter; y Dr. Horrible’s Sing-Along Blog (2008), Dollhouse (2009-2010) y The Nevers (desde 2021).

Sin embargo, el cineasta neoyorkino empezó como guionista de Roseanne (1988-2018), y le pertenece el libreto del filme dirigido por Fran Rubel Kuzui (1992) en el que se basa la serie sobre la Buffy Summers de Sarah Michelle Gellar, parte del de Toy Story (1995), por el que obtuvo su única nominación a los Oscar, el de Alien: Resurrección (1997), el de Titan A. E. (2000) a seis manos, el de La cabaña en el bosque (2011) con Drew Goddard y el de In Your Eyes (2014).

Además, ha escrito los de los cinco largometrajes que ha realizado; y cómics a partir de Buffy, cazavampiros, Angel, Serenity y Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, por la que ganó un Emmy, y otros de Marvel sobre los X-Men, Spider-Man y Runaways y de Batman con Superman. No obstante, desconocemos su futuro creativo tras las acusaciones de acoso laboral contra él de los intérpretes Ray Fisher, Gal Gadot y Charisma Carpenter entre julio de 2020 y febrero de 2021.

Marvel Studios

La opinión de la crítica especializada sobre la obra como director de Joss Whedon

Los números que muestra la sección de Rotten Tomatoes para los críticos son los siguientes en cuanto a las películas de Joss Whedon, ordenándolas de mejor a peor:

Los Vengadores (2012): nota media de 8,1 sobre 10 en 363 críticas. Mucho ruido y pocas nueces (2012): media de 7,6 en 176 críticas. Serenity (2005): media de 7,2 en 187 críticas. Vengadores: La era de Ultrón (2015): media de 6,8 en 376 críticas. Liga de la Justicia (2017): media de 5,3 en 408 críticas.

La opinión de los cinéfilos de Rotten Tomatoes

Acudimos de nuevo a Rotten Tomatoes, pero en esta ocasión para el primer ranking de los filmes de Joss Whedon según las votaciones de sus usuarios:

Los Vengadores: nota media de 4,4 sobre 5 con más de 250.000 votos. Serenity: media de 4,3 con más de 250.000 votos. Vengadores: La era de Ultrón: media de 4 con más de 250.000 votos. Mucho ruido y pocas nueces: media de 3,8 con más de 25.000 votos. Liga de la Justicia: media de 3,7 con más de 100.000 votos.

Bellwether

La opinión de los cinéfilos de IMDb

Por otra parte, estos son los datos que nos brinda también IMDb sobre la opinión del público:

Los Vengadores: nota media de 8 sobre 10 con 1.351.354 votos. Serenity: media de 7,8 con 293.609 votos. Vengadores: La era de Ultrón: media de 7,3 con 829.865 votos. Mucho ruido y pocas nueces: media de 7 con 16.637 votos. Liga de la Justicia: media de 6,1 con 440.900 votos.

La opinión de los cinéfilos de FilmAffinity

Y, para terminar, aquí tenemos la información que nos ofrece FilmAffinity:

Los Vengadores: nota media de 6,9 sobre 10 con 80.428 votos. Serenity: media de 6,3 con 17.272 votos. Vengadores: La era de Ultrón: media de 6,3 con 45.829 votos. Mucho ruido y pocas nueces: media de 6,1 con 1.485 votos. Liga de la Justicia: media de 5,3 con 23.077 votos.

Universal

Conclusiones sobre lo mejor y lo peor de Joss Whedon

Tal vez, el hecho de que Joss Whedon haya estado tras las cámaras en pocas ocasiones, solamente para cinco películas, facilite que no encontremos diferencias fundamentales en los rankings de los críticos especializados y los cinéfilos que votan en internet. Pero, en lo que respecta a otros directores con el mismo número en su currículum, como sus compatriotas James Gunn o Mel Gibson, no es así.

En cualquier caso, uno se tropieza con una unanimidad absoluta en los datos concretos de Rotten Tomatoes, IMDb y FilmAffinity y, tanto para los analistas profesionales como para los espectadores de las tres plataformas, el mejor filme de Joss Whedon es aquel en el que reunió a cinco superhéroes de Marvel contra una invasión alienígena comandada por el Loki de Tom Hiddleston en Los Vengadores.

Además, para todos ellos, como el peor no puede señalarse otro que Liga de la Justicia. A pesar de que no se le acredite en IMDb como su realizador, lo cierto es que la mayoría del metraje es cosa suya. El responsable original era Zack Snyder, que no pudo seguir por el suicidio de su hija Autumn y en 2021 estrenó una versión más propia. Joss Whedon era guionista y Warner Bros. echó mano de él.