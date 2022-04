El actor neoyorkino Mel Gibson (n. 1956) no necesita presentación. Su rostro y su trabajo interpretativo los conocemos de sobra por el papel principal de Mad Max: Salvajes de autopista (1979) y sus dos primeras continuaciones (1981,1985), el Frank Dunne de Gallipoli (1981), su Martin Riggs en las cuatro entregas de Arma letal (1987-1998), el Tom Mullen de Rescate (1996), la voz de Rocky en Chicken Run: Evasión en la granja (2000) o el Graham Hess de Señales (2002).

Pero también gracias al William Wallace de Braveheart, película que realizó y que fue la triunfadora indiscutible de los Oscar de 1996, reportándole sus dos únicas estatuillas. La Academia de Hollywood volvió a nominarle, no por alguna encarnación destacada suya, sino por su desempeño como director en Hasta el último hombre; igual que para los Globos de Oro, que ya le habían premiado debido al filme sobre el héroe escocés, con el que optó además a un BAFTA.

“Ya no siento que quiera ponerme frente a una cámara. Me gusta ser simplemente ser un vago detrás de una cámara y ver a otras personas lucir bien. Puede que no me apresure a volver”, dijo tras el estreno de La Pasión de Cristo en 2004. Y no bromeaba, pues no volvería a actuar hasta 2010. “Podría ir a algún sitio donde nadie pueda encontrarme (…). Estaba pensando en montar mi tienda justo al lado de las armas de destrucción masiva [de Iraq]. Entonces nadie me encontraría”.

Paramount

La opinión de la crítica especializada sobre la obra como director de Mel Gibson

Los números que muestra la sección de Rotten Tomatoes para los críticos son los siguientes en cuanto a las películas de Mel Gibson, ordenándolas de mejor a peor:

Braveheart (1995): nota media de 7,3 sobre 10 en 83 críticas. Hasta el último hombre (2016): media de 7,2 en 281 críticas. Apocalypto (2006): media de 6,4 en 200 críticas. La Pasión de Cristo (2004): media de 6 en 280 críticas. El hombre sin rostro (1993): media de 5,7 en 23 críticas.

La opinión de los cinéfilos de Rotten Tomatoes

Acudimos de nuevo a Rotten Tomatoes, pero en esta ocasión para el primer ranking de los filmes de Mel Gibson según las votaciones de sus usuarios:

Hasta el último hombre: nota media de 4,3 sobre 5 con más de 50.000 votos. La Pasión de Cristo: media de 4,1 con más de 250.000 votos. Apocalypto: media de 3,9 con más de 250.000 votos. Braveheart: media de 3,8 con más de 250.000 votos. El hombre sin rostro: media de 3,6 con más de 25.000 votos.

Lionsgate

La opinión de los cinéfilos de IMDb

Por otra parte, estos son los datos que nos brinda también IMDb sobre la opinión del público:

Braveheart: nota media de 8,4 sobre 10 con 1.014.921 votos. Hasta el último hombre: media de 8,1 con 499.610 votos. Apocalypto: media de 7,8 con 307.219 votos. La Pasión de Cristo: media de 7,2 con 228.373 votos. El hombre sin rostro: media de 6,7 con 29.333 votos.

La opinión de los cinéfilos de FilmAffinity

Y, para terminar, aquí tenemos la información que nos ofrece FilmAffinity:

Braveheart: nota media de 8 sobre 10 con 152.436 votos. Apocalypto: media de 7,2 con 69.646 votos. Hasta el último hombre: media de 7,2 con 30.660 votos. La Pasión de Cristo: media de 6,4 con 90.005 votos. El hombre sin rostro: media de 5,9 con 5.755 votos.

Touchstone

Conclusiones sobre lo mejor y lo peor de Mel Gibson

Tal vez no resulte ninguna sorpresa que, para la crítica especializada, la mejor película que ha dirigido Mel Gibson sea Braveheart. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es que los cinéfilos que votan en la propia Rotten Tomatoes, no solo se decanten por Hasta el último hombre, sino que hayan colocado la de William Wallace en el cuarto puesto de cinco.

Mientras que los de IMDb y FilmAffinity, como es normal, coinciden con los analistas. Los cuales, por otro lado, están de acuerdo con los espectadores de las tres plataformas en que el peor filme del actor estadounidense, reconvertido en cineasta, es su ópera prima, El hombre sin rostro.