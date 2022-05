Las noticias que están llegando en las últimas semanas sobre el director estadounidense Jon Watts nos desconciertan un poco. Después de encargarse de las tres primeras películas protagonizadas por el Peter Parker de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel, anunció a finales de abril que no se ocuparía de Los Cuatro Fantásticos para la misma saga porque “necesita un respiro”.

No obstante, hoy nos enteramos de que prepara una nueva serie televisiva de Star Wars (desde 1977) para Disney+. Según informa Anthonyu Breznican en un reportaje para Vanity Fair, el realizador de la triunfante Spider-Man: No Way Home (2021), última de la primera trilogía, elaborará otra aventura en esa galaxia muy, muy lejana junto con Christopher Ford, uno de los que redactaron el libreto de Homecoming (2017).

Su nombre en clave es “Grammar Rodeo”, puede que una referencia al episodio “Bart on the Road” (7x20) de Los Simpson (desde 1989), en el que Bart, Milhouse van Houten, Nelson Muntz y Martin Prince roban un coche y se marchan de Springfield una semana entera tras haber mentido a sus padres sobre un falso Rodeo de Gramática en Canadá. La razón probablemente se debe a los personajes principales.

Jon Watts, para una aventura ochentera de ‘Star Wars’

La historia se sitúa en el mismo tiempo que The Mandalorian (desde 2019), lo que quizá propicie intervenciones del cazarrecompensas y sus amigos. Es decir, “durante la reconstrucción posterior” a Star Wars: Retorno del Jedi (1983) “que sigue a la caída del Imperio”. Pero los detalles de la trama se desconocen y, como se encuentra en su etapa inicial de desarrollo, probablemente Jon Watts se lo tome con calma.

Para el elenco, se buscan cuatro niños de entre once y doce años; y Lucasfilm describe la serie “como una versión galáctica de las películas clásicas de aventuras de Amblin sobre la mayoría de edad de los años 80”. Y eso con el estreno previsto de la esperadísima Obi-Wan Kenobi el próximo día 27, Andor (desde 2022), en posproducción, Ashoka, en rodaje, y The Acolyte (desde 2023), preparándolo. Pero no sabemos en qué fecha se lanzará la nueva producción de Jon Watts para la pantalla chica.

Según Kathleen Kennedy, por otra parte, “tienen una hoja de ruta” para los largos de Star Wars, pero es muy improbable que “el regreso de Lucasfilm a la pantalla grande siga la misma cadencia implacable” que entre El despertar de la Fuerza (2015) y El ascenso de Skywalker (2019). Una de Taika Waititi y Rogue Squadron, de Patty Jenkins (2023), vendrán. Pero está claro que con las series van a tope.