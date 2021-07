Hay novedades sobre Star Wars: Rogue Squadron. Su directora, Patty Jenkins, ofreció una entrevista en la que sugirió algunos detalles sobre la próxima película de la franquicia histórica. Esta producción será el próximo spin-off de la franquicia en la pantalla grande, luego de Rogue One: una historia de Star Wars (Gareth Edwards, 2016 ) y Han Solo: una historia de Star Wars (Ron Howard, 2018).

Aunque las producciones anteriores salieron cara y cruz para Disney, ya que el impacto positivo de Rogue One no se repitió con Han Solo, hay mucha expectativa en relación con Star Wars: Rogue Squadron. Esto se generó casi desde el anuncio de Patty Jenkins como directora (Wonder Woman, 2017, 2020) a finales del año pasado. Es ella quien ahora lleva el mando del proyecto.

Lo anterior no es menor porque todo cuanto está relacionado con Star Wars suele ser medido a detalle. Es un universo tan amplio y profundo, con una cantidad de seguidores incalculable, que cualquier paso puede tener repercusiones de cualquier escala. Incluso J.J. Abrams reflexionó hace poco sobre la importancia de tener un norte claro durante las producciones. Sin embargo, a juzgar por las palabras de la directora durante una entrevista, el reto no le genera mayor preocupación. Todo lo contrario.

¿Qué dijo Patty Jenkins sobre 'Star Wars: Rogue Squadron'?

Patty Jenkins, junto con Gal Gadot, durante un evento sobre 'Wonder Woman'.

La directora se refirió al proyecto y la dinámica de trabajo durante una entrevista a THR. A diferencia de sus anteriores proyectos, trabajar dentro de Star Wars involucra una serie de cuestiones que antes no había experimentado, en especial en cuanto se trata con Disney y el marco narrativo ya construido por Lucasfilm.

Durante la entrevista, explicó: “Esta es una forma de trabajar completamente diferente. Estoy hablando por teléfono con todos ellos [Lucasfilm] y haciendo reuniones de Zoom con todos los involucrados en Star Wars todo el tiempo”. Sin embargo, esa rutina no debería entenderse como una limitante.

Al comentario anterior agregó: “Soy bastante libre de hacer la historia que queremos hacer, pero realmente necesitas saber quién ha hecho qué, quién está haciendo qué, adónde va y cómo funciona, y qué diseños se han hecho antes”. Aún tiene tiempo para adaptarse a esa dinámica, ya que Star Wars: Rogue Squadron fue anunciada, si nada cambia, para el 22 de diciembre del 2023.

A este proyecto se suman dos que ya están a disposición de los seguidores, entre ellas las series The Mandalorian (2016) y Star Wars: The Bad Batch (2021), como parte de los proyectos de expansión que se han ido desarrollando durante estos años y que pueden verse a través de Disney Plus.

¿De qué trata la historia?

Hasta el momento, hay muy poca información al respecto. De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, “la historia presentará una nueva generación de pilotos de cazas estelares a medida que ganan sus alas y arriesgan sus vidas en un emocionante viaje de alta velocidad que traspasa los límites y lleva la saga a la era futura de la galaxia”.

Esos pilotos pertenecen al Rogue Squadron. Hablamos de un grupo perteneciente a la Alianza Rebelde que fue creado por Luke Skywalker durante la Guerra Civil Galáctica. Sin embargo, no es recomendable esperar que sean los mismos pilotos o que la película esté ambientada en ese momento. Hay que tener en cuenta que el escuadrón ocupó distintos roles dentro de la narrativa.

El relato y el perfil de la directora, amante de los aviones de combate –su padre fue piloto de la Fuerza Aérea estadounidense–, parecen alinearse de buena manera. Patty Jenkins será la primera mujer en dirigir una de las películas de Star Wars, quizá, la franquicia más importante de la historia del cine.