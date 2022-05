Google I/O, la conferencia de desarrolladores de la compañía de Moutain View, comienza este 11 de mayo. La firma, como es habitual, realizará hoy su evento inicial, el cual está destinado al anuncio de novedades relacionadas con el software y sus servicios. Es probable, por lo tanto, que conozcamos los detalles más importantes de Android 13, y probablemente nuevas características para Google Assistant y el resto de aplicaciones de la compañía. Pero, ¿habrán también anuncios de hardware? ¿Veremos por fin el Google Pixel Watch o el esperado Pixel 6a?

Android 13, la nueva versión del sistema operativo de la compañía, será una de las principales novedad del Google I/O. Si bien esta actualización lleva un tiempo disponible para los desarrolladores y aquellos usuarios que poseen un smartphone Pixel compatible, la firma dirigida por Sundar Pichai suele revelar nuevas funciones que hasta ahora no estaban disponibles en las primeras betas. La conferencia, además, suele concluir con el lanzamiento de una beta pública, y ya no solo para los Google Pixel, sino también para los smartphones de fabricantes como Samsung, Xiaomi, Vivo, OnePlus, Oppo, etc.

Google también podría anunciar novedades en Wear OS, su sistema operativo para relojes inteligentes. La compañía, de hecho, lanzó junto a Samsung una importante actualización el año pasado, añadiendo un nuevo diseño y múltiples opciones para que los fabricantes puedan personalizar sus dispositivos. Este año, esperamos ver una mayor integración con los servicios de Fitbit, compañía que adquirió Google en enero de 2021. Estos servicios, de hecho, podrían debutar con el primer reloj inteligente de la compañía, el cual también podría anunciarse durante este I/O de 2022.

Google podría anunciar finalmente el Pixel Watch, su primer reloj inteligente

El Pixel Watch lleva filtrándose durante meses, pero los últimos detalles sobre este dispositivo parecen indicar que su lanzamiento es inminente. El reloj ha aparecido en imágenes filtradas que no solo revelan su diseño, sino también algunas de sus características, como la integración con los servicios Fitbit que hemos comentado. El Pixel Watch, de hecho, llegará con Wear OS 3.1, la versión que podría anunciarse oficialmente en el Google I/O.

Según las filtraciones, el reloj tendrá un diseño circular, con un aspecto muy similar a los smartwatch de Samsung, pero algo más cómodo, según reveló un usuario de Reddit que pudo hacerse con una unidad antes de tiempo. El dispositivo, además, parece incluir una corona digital en un lateral. Esta se utilizaría para navegar por la interfaz, así como para realizar diferentes acciones (por ejemplo, un doble toque para activar Google Pay). Sus especificaciones, como las dimensiones de la pantalla, el procesador o las funciones extra que podría incorporar para la salud y el estado físico son, por el momento, una incógnita.

¿Veremos un Google Pixel 6a?

Imagen: Rubén Chicharro.

Google también podría anunciar el Google Pixel 6a, la versión económica de los Pixel 6 y Pixel 6 Pro, en el GoogleI I/O. Ahora bien, las probabilidades no son tan elevadas como las que vemos con el Pixel Watch, dado a que este terminal apenas ha aparecido en filtraciones —algo poco común en los smartphones de Google—.

El Pixel 6a, en concreto, podría llegar con el mismo SoC que incluyen los Pixel 6 y Pixel 6 Pro; el procesador Tensor. Incluiría, además, una memoria RAM de 8 GB, así como 128 GB de almacenamiento interno. Respecto a las cámaras, el Google Pixel 6a podría llegar con una cámara principal Sony IMX363 de 12 megapíxeles, así como con un sensor ultra gran angular de la misma resolución. Todo ello, con una pantalla OLED de 6,2 pulgadas y una batería de 4.800 mAh.

Otras novedades de hardware que podríamos ver en el Google I/O

Google

Más allá del Pixel Watch y el Pixel 6a, la compañía también podría revelar nuevos dispositivos de la gama Nest en su evento inicial del Google I/O. No sería extraño que la compañía también anunciara unos nuevos auriculares inalámbricos o, incluso, que revelara los primeros detalles de su smartphone plegable.

El Google I/O, recordemos, será completamente online y podrá seguirse a través del canal de YouTube oficial de la compañía. La retransmisión iniciará a las 19:00 horas (España) y 12:00 horas en México.