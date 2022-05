Cuando uno se sienta a ver el capítulo “The Raft” (7x13) de Fear the Walking Dead (7x13), no las tiene todas consigo. Aún no. Aunque “Sonny Boy” (7x12) logró que el nivel del spin-off remontase después de los descalabros que supusieron “Mourning Cloak” (7x10) y “Ofelia” (7x11), la decepción nos hace temer todavía que puedan ofrecernos otro despropósito. Porque nos habíamos acostumbrado a que las desventuras en este apocalipsis zombi fuesen francamente bien, ¡y bum!

Su planteamiento, con dos enigmas distintos y situacionesfrecuentes, entra en los esquemas acostumbrados de la serie televisiva de la AMC. Lo que incluye los dimes y diretes sobre lo que el Dwight de Austin Amelio y la Sherry de Christine Evangelista desean para ellos en esta vida con los cadáveres andantes y los seres humanos monstruosos a la manera del Victor Strand de Colman Domingo, que no contribuye nada a que las relaciones amorosas triunfen frente a la adversidad.

Pero lo que dejan clarísimo de nuevo los guionistas de Fear the Walking Dead, los habituales Nick Bernardone y Nazrin Choudhury aquí tras haber escrito otros siete episodios desde “Leave What You Don’t” (5x13) y seis a partir de “Welcome to the Club” (6x02) respectivamente, es que a estos personajes les sigue pesando mucho su etapa a las órdenes del antiguo Negan Smith de Jeffrey Dean Morgan entre la sexta y la octava temporada de la serie madre (desde 2010).

Recuperando un arma icónica

AMC

Pero no se trata de los únicos a los que les ocurre algo así. El Morgan Jones de Lennie James se refiere a la propia razón por la que existe el primer crossover con The Walking Dead gracias a él mismo; a que, a pesar de los nuevos e importantes vínculos que ha podido construir tras unirse al grupo de la Alicia Clark de Alycia Debnam-Carey y compañía, otros buenos amigos han quedado atrás. Y no parece que haya más remedio que preguntarse si será posible reunirlos en el futuro.

No constituye la única cuestión que nos planteamos, de todos modos. Una grata sorpresa, con la que se le quita la segunda capa a las motivaciones misteriosas de Sherry, nos empuja al miedo a que el asunto termine como el de la Grace Mukherjee de Karen David en el extraño y desolador capítulo “In Dreams” (6x12). Por otra parte, si hay cierto fetiche por las armas icónicas de la franquicia, este episodio de Fear the Walking Dead demuestra que continúa existiendo.

Contamos con el pistolón y el machete de mango rojo que blandía el Rick Grimes de Andrew Lincoln, con la ballesta del Daryl Dixon de Norman Reedus, con la espada samurái de la Michonne de Danai Gurira, con Lucille, el bate cubierto de púas de Negan Smith, o el palo de madera que usa Morgan Jones, ahora con el hacha del difunto Emile LaRoux de Demetrius Grosse. Y, para lo que nos interesa en “The Raft”, la cubierta de cañón de ametralladora afilada de Alicia Clark.

Calmando nuestros miedos en ‘Fear de Walking Dead’

AMC

El horror de los zombis y el tributo a los espectadores de la ficción de la AMC que se pirran por la sanguinolencia no faltan en el capítulo, realizado por el californiano Gary Rake, que antes solamente había dirigido un par de episodios para The Orville (desde 2017), pero ha trabajado en un buen montón de ocasiones como asistente de director en La guerra de los mundos, Munich (2005), Infiltrados (2006), Fringe (2008-2013) o la propia The Walking Dead.

Pero, si bien no nos ofrece en “The Raft” una planificación audiovisual demasiado brillante por imaginativa, sino que se queda en lo estrictamente funcional, cumple de esta forma con lo que se espera de él, alguien que se está abriendo camino en la dirección televisiva de productiva la industria estadounidense. Y, al final, nos asalta de nuevo la sensación de que Fear the Walking Dead nos brinda los elementos más variados de la franquicia sobre la hecatombe de los cadáveres hambrientos.