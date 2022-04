Si bien el fandom del Universo Cinematográfico de Marvel espera con ansias el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, pocos meses después llegará otra de las películas de superhéroes más esperadas del año. No referimos, por supuesto, a Thor: Love and Thunder, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 8 de julio. Aunque Marvel Studio se ha mantenido silenciosa con este proyecto, hoy te traemos una espectacular imagen filtrada por Disneyphile.

El material en cuestión, que aparentemente forma parte de la campaña publicitaria de Thor: Love and Thunder, nos muestra a los dos protagonistas del filme. Es decir, a Thor y a Jane Foster. Recordemos que el personaje de Natalie Portman tendrá un papel fundamental; no solo en este filme, sino en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que Jane tomará el martillo Mjölnir para convertirse en la nueva Thor.

Si bien previamente ya habíamos tenido otros vistazos de su aspecto, esta imagen nos brinda un acercamiento mucho más detallado a los trajes que usarán ambos superhéroes. Jane lucirá una armadura en colores rojo y plata, pero lo que más llama la atención es su espectacular casco. Desde luego, el diseño está inspirado en los cómics de Mighty Thor.

Thor, por su parte, presume un atuendo donde predominan los colores azul y dorado. Por supuesto, no podría faltar su icónica capa roja. Otro punto importante a considerar es que, después del descuidado aspecto físico que mostró en Avengers: Endgame, el superhéroe de Christopher Hemsworth retoma el camino saludable en Thor: Love and Thunder. Sí, el Dios del Trueno está listo para embarcarse en su nueva y última aventura.

¿Última? Así es. Salvo sorpresa, Thor: Love and Thunder será la última aparición de Christopher Hemsworth en el Universo Cinematográfico de Marvel. Es por esta razón que el filme tiene como objetivo introducir a la heroína que lo sustituirá. La productora liderada por Kevin Feige ya había dejado clara su apuesta por los personajes femeninos, y Mighty Thor es el golpe definitivo de su estrategia.

El hecho de que nos aproximemos al estreno de Thor: Love and Thunder significa que su primer tráiler se encuentra a la vuelta de la esquina. De hecho, se rumora que el avance se mostrará en una de las escenas poscréditos de Doctor Strange en el multiverso de la locura; de la misma forma que lo nuevo del hechicero tuvo su espacio en Spider-Man: No Way Home. Saldremos de dudas a partir del 5 de mayo.