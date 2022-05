Los fans de Marvel y su universo cinematográfico pueden esperar que la historia de Jane Foster, convirtiéndose en Mighty Thor, sea muy similar en Thor: Love and Thunder a lo que hemos visto en los cómics. Lo ha revelado Taika Waititi, director y guionista principal de la película.

Creada por Stan Lee y Jack Kirby, Jane Foster apareció por primera vez en los cómics de Marvel en 1962, en Journey into Mystery #84 como el interés sentimental de Thor. Pero más adelante, en Thor: God of Thunder #25, ella toma el Mjolnir para convertirse en el héroe principal. Mucho más adelante, entre 2014 y 2015 Foster tuvo su propio arco argumental dando pie a Mighty Thor, con Jason Aaron como guionista y Russell Dauterman como artista.

Jane Foster se convierte en Mighty Thor tras un evento de Marvel conocido como Original Sin, en que Odinson deja de ser digno de sostener el Mjolnir. Durante su transformación también tiene que atravesar una batalla contra el cáncer y trabajar mano a mano con los Vengadores.

"Intentamos tomar lo mejor de la historia original de Mighty Thor para Thor: Love and Thunder"

Jane Foster

Taika Waititi explicó en una entrevista con Total Magazine que la idea es mantenerse muy fiel a los sucesos originales de Jane Foster en los cómics. "Nos acercamos bastante al arco argumental de Jane y lo que le sucede. Ya que todo esto tiene mucha influencia a lo largo de toda la película, intentamos tomar las mejoras partes de su historia".

Además asegura que, aunque los fans creen que esto es una forma de pasar el testigo de Chris Hemsworth a Natale Portman, no deberían esperar eso. "Sospecho que muchos asumirán eso, pero aunque no conozco los planes a futuro de Marvel, no necesariamente es el caso".

Thor: Love and Thunder ocurre después de los sucesos de Thor: Ragnarok en que Asgard es destruido. Luego, la nave del Gran Maestro con todos los sobrevivientes del planeta, de camino a la Tierra, es abordada por Thanos, matando a la mitad de los ocupantes. Después del final de Avengers: Endgame, Thor parece estar en búsqueda de su paz interna, encontrándose con un nuevo villano, Gorr, y reencontrándose con Jane Foster, quien ahora tiene el Mjolnir en sus manos.