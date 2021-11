Sabemos que los dos grandes cosmos narrativos sobre superhéroes que hay, por extensión, fama y volumen de negocio al menos, son los de Marvel y DC Comics. Por esta razón, que en una de sus adaptaciones al cine haya referencias a algún personaje de sus competidores en el mercado llama mucho la atención. Y es lo que ha ocurrido con las alusiones a Bruce Wayne o Batman y al propio Clark Kent, Kal-El o Superman en Eternals (Chloé Zhao, 2021), la vigésima sexta película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Resulta que Karun (Harish Patel) se describe a sí mismo como el asistente de Kingo (Kumail Nanjiani), y Gilgamesh, con el que se acaban de reunir en Australia tras bastante tiempo y que le había preguntado quién era, responde: “¿Como el Alfred de Batman?”. Por supuesto, se refiere a Alfred Pennyworth y al mismo Bruce Wayne, en los últimos años interpretados por Jeremy Irons y Ben Affleck en el Universo Extendido de DC. Para terminar, en La Liga de la Justicia (Zack Snyder, 2021).

Por otro lado, Sersi (Gemma Chan) e Ikaris (Richard Madden) van en busca de Phastos (Brian Tyree Henry), que ha adoptado a un niño, Jack (Esai Daniel Cross), con su pareja, Ben (Haaz Sleiman); y cuando quiere presentarles a los dos eternos como Sylvia e Isaac, colegas de la universidad, su hijo le contradice, emocionado: “¡Papá, es Superman!”, grita. “Le vi en la televisión. Estuvo en Londres, peleando con un monstruo”. Y al propio Ikaris, que vuela además: “Usabas una capa y tus ojos disparaban rayos láser”. Pero este replica: “Nunca he usado capa”. Y Phastos, después de invitarles a entrar en su casa, bromea: “¿Te llamo Clark? ¿Ese es tu nombre ahora?”

Los superhéroes mencionados en ‘Eternals’

Marvel Studios

Así que los protagonistas de Eternals no mencionan únicamente a compañeros del Universo Cinematográfico de Marvel. Como el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) por boca de Dane Whitman (Kit Harington), quien barrunta que Sersei es una hechicera como él; u Odín (Anthony Hopkins), del que Gilgamesh cuenta haber recibido la infusión que les prepara como regalo por ayudarle a derrotar al ejército de Laufey.

O Thor (Chris Hemsworth), del que Kingo dice que, “cuando era un niño, le seguía a todas partes y, ahora que es un famoso Vengador, no contesta a sus llamadas”; o al Capitán América (Chris Evans) y a Iron Man (Robert Downey Jr.), por cuya desaparición se pregunta Sprite (Lia McHugh) “quién será el líder de los Vengadores”.

Pero que aludan a Batman y a Superman en Eternals no sirve para sugerir, claro, que existan verdaderamente en su universo como personajes reales ni en ninguno de los otros desatados por Sylvie (Sophia Di Martino) al final de la primera temporada de Loki (Michael Waldron, desde 2021), sino que los cómics, los largometrajes y las series de DC en los que aparecen sí se integran en el bagaje cultural de su Tierra.

Las explicaciones de la directora Chloé Zhao

Marvel Studios

No obstante, la directora Chloé Zhao le explicó a Kevin McCarthy para el podcast ReelBlend en una entrevista que ella decidiese aludir a los dos superhéroes en la peli: “Creo que estamos en negocio de contar historias de mitologías, y creo que Superman y las películas geniales que han llevado a Superman a la gran pantalla son versiones modernas de las mitologías. E Ikaris es nuestra versión de eso, lo cual no quiere decir que no podamos contribuir y pasarlo bien con estas versiones verdaderamente icónicas que todos amamos, Superman y Batman, ambos referenciados en el filme”.

Pero, para aclarar la cuestión de Eternals, continúa con estas palabras: “Diría que la manera en que se los menciona significa que el niño ha leído sobre ellos en alguna parte, así que vio que [Ikaris] era Superman, o que a Gilgamesh le encantan las películas de Batman y tiene esas referencias”. Y remata: “Pero, eh, uno nunca sabe…”. Y, si algún día sucediese que estos personajes superheroicos de DC se mezclaran con los de Marvel, “sería maravilloso”, y Chloé Zhao, “la primera en ir al cine” para ver ese acontecimiento.