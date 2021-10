El actor inglés Kit Harington (n. 1986), que da vida a Dane Whitman en Eternals (Chloé Zhao, 2021), la vigésima sexta película del Universo Cinematográfico de Marvel, solo ha querido interpretar hasta ahora a catorce personajes distintos en el cine y le ha puesto voz a otro par. No obstante, le conocen en el mundo entero por el de su debut hace una década. Lo que se dice llegar y besar el santo.

Es lo que ocurre cuando se interviene en el último gran fenómeno televisivo como uno de los protagonistas: Jon Snow, en sesenta y dos de los setenta y tres episodios que suman las ocho temporadas de Juego de tronos (David Benioff y D. B. Weiss, 2011-2019), la adaptación para la HBO de las novelas de J. R. R. Martin (desde 1996), sobre las luchas por el poder en Poniente y contra una amenaza horripilante de más allá del Muro.

Entre los otras encarnaciones de Kit Harington, tenemos a Vincent en Silent Hill: Revelación (M. J. Bassett, 2012), al Milo de Pompeya, a Roland Leighton en Testamento de juventud, al señor Bradley de El séptimo hijo (Paul W. S. Anderson, James Kent, Sergei Bodrov, 2014), a Charles Poole en Siete días infernales, al Will Holloway de Doble identidad: Jaque al MI5 (Jake Szymanski, Bharat Nalluri, 2015) o a Samuel en Brimstone: La hija del predicador (Martin Koolhoven, 2016).

También, a su antepasado Robert Catesby en Gunpowder (2017), la miniserie de la que es creador y productor ejecutivo junto con Ronan Bennett y Daniel West; al protagonista de Mi vida con John F. Donovan (Xavier Dolan, 2018), a Alex en Criminal o a Michael en el capítulo “Strangers on a (Dublin) Train” (2x03) de Modern Love (Jim Field Smith y George Kay, John Carney, desde 2019). Ha sido las cuerdas vocales de Eret en las dos secuelas de Cómo entrenar a tu dragón (Dean DeBlois, 2010-2019), y el año próximo le veremos en piel de Nick Bilton para la serie antológica Extrapolations (Scott Z. Burns, desde 2022).

El personaje de Kit Harington en ‘Eternals’

Marvel Studios

“Me gusta Dane Whitman por su sentido del humor; es muy divertido”, nos cuenta Kit Harington en una entrevista para Hipertextual. “Y también me gusta todo el misterio que hay a su alrededor. Aunque la película tiene un tiempo limitado y no se puede explorar bien esa parte de la historia”. No obstante, estamos convencidos de que Marvel Studios pretende hacerlo en el futuro”.

“Además, solo el hecho de poder participar en el Universo Cinematográfico de Marvel ya es atractivo de por sí”, continúa el artista británico. “Es emocionante formar parte de él. Fue genial cuando me preguntaron si quería interpretar a este personaje”. Un personaje que no nos cabe duda que retomará en otros largos de la franquicia tras Eternals, quién sabe si también a las órdenes de la directora china Chloé Zhao, galardonada con el Oscar por su trabajo en Nomadland (2020).

El rodaje en Londres

Marvel Studios

“Me encantó rodar esta película”, asegura Kit Harington. “Yo llegué hacia el final del rodaje, en las dos últimas semanas. Para entonces, todo estaba establecido ya y operaba sin problemas”. Así que se plantó allí con la fiesta empezada, pero parece que eso no fue ningún inconveniente: “Me lo pasé genial, hice nuevos amigos y, además, resultó una experiencia distinta el hecho de filmar a veinte minutos de mi casa. Así que no tuve que viajar muy lejos. Estuvo bien”.

Lo menciona porque el rodaje de Eternals se desarrolló en diferentes puntos de Londres, como Camden Town, Piccadilly Circus o Hampstead Heath. Aparte de la Universidad de Oxford, los habituales Estudios Pinewood de Iver Heath, en el condado de Buckinghamshire. Y, fuera del Reino Unido, en Los Ángeles, en la islas canarias de Fuerteventura y Lanzarote; en concreto, durante la película podemos ver la playa de La Solapa y la Presa de Las Peñitas en la una y lo que circunda al Volcán del Cuervo en la otra.

Chloé Zhao y sus películas preferidas en el Universo Cinematográfico de Marvel

Marvel Studios

En cuanto a Chloé Zhao, que igualmente tiene en su haber los largometrajes Songs My Brothers Taught Me (2015) y The Rider (2017), Kit Harington cree que “es fantástica, verdaderamente interesante” como profesional, y que no se trata de una directora normalita por el modo en que aborda las actuaciones. “Quiere brindarte cierto espacio alrededor de tu interpretación con la manera en que ella rueda y mueve la cámara, que es bastante libre, no constrictiva”, expone. Y remata así: “Es una cineasta increíble”.

Para terminar, le preguntamos por sus gustos respecto a la franquicia a la que pertenece Eternals, y nos responde con estas palabras: “Mis películas favoritas del Universo Cinematográfico de Marvel probablemente son Ant-Man [Peyton Reed, 2015], Thor: Ragnarok [Taika Waititi, 2017] y Avengers: Endgame [Joe y Anthony Russo, 2019]”. La presentación de Scott Lang (Paul Rudd) como superhéroe, una de las comedias más despendoladas de Marvel Studios, tal vez más que los dos volúmenes de Guardianes de la Galaxia (James Gunn, 2014, 2017), y el colofón ─tremendo éxito en la taquilla mundial─ de la Saga del Infinito.