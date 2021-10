Desde su lanzamiento el 12 de noviembre de 2019 hasta finales de 2021, Disney Plus no ha parado de crecer. Sus primeros pasos los dio en Estados Unidos y Canadá. A esos países ya se han sumado más de treinta, expandiéndose por América Latina y parte de Europa. Ese desarrollo es parte de los argumentos de la compañía para estimar que, en algún momento, superarán a Netflix en cuanto a suscriptores se trata.

En la actualidad, Netflix cuenta con poco más de 200 millones de suscriptores. La compañía no sólo explotó en un área en la que no había competencia, el streaming televisivo y cinematográfico, sino que también alteró las diversas formas de consumo en relación con este tipo de contenido a través de distintas dinámicas. ¿Una de ellas? La posibilidad de ver todos los episodios de una serie desde el día uno, sin necesidad de esperar al estreno semanal.

Aunque esta última característica tiene sus detractores, influyó en la manera como se consumen este tipo de productos en la actualidad. A su manera, Netflix puso las reglas sobre un territorio que creció de manera notable debido a la pandemia por la COVID-19. En tiempos de aislamiento, las pantallas y los servicios de streaming fueron una de las principales opciones de entretenimiento, si no la primera. Disney, durante ese tiempo, siguió expandiéndose. Para noviembre de 2019, ya estaba en América Latina.

Las metas de crecimiento de Disney Plus

En la actualidad, se estima que Disney Plus cuenta con más de 110 millones de suscriptores. ¿Qué detalle oculto hay en esa cifra? De acuerdo con el portal especializado en noticias sobre la compañía, What’s on Disney Plus, la proyección que la empresa estimaba para 2024 era de “sólo” 60 millones de afiliados. Dos años antes de ese momento, es probable que Disney Plus ya duplique ese objetivo.

Sin embargo, Netflix aún parece lejano, teniendo en cuenta que ya suma más de 200 millones de suscriptores. Dicho esto, ese reinado quizá no sea para siempre. De acuerdo con estimaciones de Digital TV Research, las proyecciones de crecimiento dentro de este sector seguirán incrementándose. Para Simon Murray, el analista principal de la firma, en los próximos años tres plataformas de contenido tendrán el control sobre la mitad del mercado del streaming televisivo y cinematográfico.

De acuerdo con Murray, Disney Plus será el principal servicio, por delante de Netflix, en el año 2025. ¿Cómo se explica eso? A través de la proyección en la que Disney Plus sumará 140 millones de suscriptores entre este año y el 2026. En esa cifra se incluye parte del mercado asiático, al que la compañía entrará mediante Hotstar, otra marca.

Por su parte, Netflix sumaría menos de la mitad de suscriptores que en teoría sumará Disney Plus. Según Murray, esta cifra está alrededor de los 53 millones de nuevos afiliados para alcanzar un total de 271 millones. Hace poco se supo que la plataforma ya cuenta con 203 millones de afiliados. En cambio, dentro de unos años Disney Plus sumaría 284 millones de usuarios.

En ese escenario, servicios como los de Amazon Prime Video, Apple TV+ y HBO Max parecen estar relegados. Sin embargo, también juegan un papel importante. Estas plataformas, en algunos casos, servían contenidos a Netflix para nutrir su catálogo. En la actualidad, estos productos los están integrando de forma exclusiva a través de sus servicios. A eso se suman las apuestas particulares, en especial en el caso de Apple TV, desarrollando nuevas narrativas de forma progresiva para intentar ganar espacios en la guerra del streaming.