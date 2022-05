Disney Plus superó las expectativas y registró un incremento de 7,9 millones de suscriptores. La compañía presentó sus resultados financieros correspondientes al Q2 2022 en donde destaca la cifra de 137,7 millones de suscriptores a nivel mundial en su servicio de video en streaming. A diferencia de Netflix, Disney continúa sumando abonados en su variada oferta de contenido.

Pese a las buenas cifras, Disney proyecta que el número de suscriptores podría disminuir en los próximos trimestres. Christine McCarthy, directora de Finanzas de Disney, reconoció que la primera mitad del año fue más fuerte de lo que esperaban. La compañía confirmó que el ingreso promedio por suscriptor a Disney Plus pasó de 5,14 a 6,35 dólares debido a un incremento en los precios. Esta cifra también abarca a los usuarios del servicio Star+ en América Latina.

Un dato importante es la pérdida de 1.000 millones de dólares por finalizar anticipadamente los acuerdos de licencia de contenido. La empresa no ofreció detalles específicos, aunque esta cifra tendría que ver con una penalización por cancelar los contratos con Netflix para transmitir las series originales de Marvel y otro contenido específico.

Mientras Disney Plus celebra, Netflix se prepara para perder más suscriptores

Mientras los ejecutivos de Disney celebran el logro, en Netflix las cosas no pintan bien. La empresa perdió 200.000 suscriptores por primera vez en una década, prendiendo focos rojos entre sus accionistas. La fiebre del streaming que se vivió durante la pandemia de la COVID-19 pierde fuerza y ha golpeado significativamente a Netflix. Lo más preocupante es que la pérdida de usuarios podría ascender a dos millones durante el próximo trimestre.

Para lidiar con la inminente desaceleración, tanto Netflix como Disney Plus planean una suscripción más barata impulsada por anuncios. Netflix ya habría avisado a sus empleados que la implementará antes de que finalice 2022. Con esta estrategia, la compañía reduciría la pérdida de suscriptores y daría pie a integrar un sistema que impida compartir la contraseña.

Las suscripciones baratas con anuncios serían la estrategia a futuro

Disney cree que la combinación de una suscripción barata con anuncios y el modelo tradicional ayudarán a incrementar su base de usuarios. "Eso nos dará la capacidad de ajustar nuestro precio mientras mantenemos nuestra sólida posición de valor", dijo Bob Chapek, CEO de la empresa. El secreto radica en la calidad de su catálogo, ya que según Chapek "un gran contenido impulsará nuestras suscripciones, y una mayor cantidad de suscripciones impulsará la rentabilidad".

En este último plano, Disney Plus tiene la ventaja. La casa de Mickey Mouse tiene en el horizonte series como Obi-Wan Kenobi, Ms. Marvel, She- Hulk o el reboot de Blade. Por su parte, Netflix prepara nuevas temporadas de Stranger Things, Cobra Kai, The Umbrella Academy y el esperado regreso de Love, Death & Robots.

Aunque se espera que Disney invierta una cantidad considerable para salir triunfadora en la guerra del streaming, otros servicios como HBO Max, Prime Video, Paramount+ o Apple TV+ no se quedarán con los brazos cruzados a ver cómo ocurre.