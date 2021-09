Al año le quedan algunos meses y eso también quiere decir que se esperan varias producciones cinematográficas durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los próximos estrenos de cine para estos meses son diversos, desde las películas de Marvel hasta films de autor. Debido a la pandemia de la COVID-19, varias propuestas se han agrupado para ofrecer un cierre de año llamativo en cuanto a narrativas.

Estrenos como el de Venom: habrá matanza se han ido prorrogando, mientras que en el camino se fueron confirmando producciones como The Last Duel, Dune y Matrix: resurrecciones. Ese cúmulo de propuestas, de las cuales seleccionamos las más esperadas, derivan en una serie de próximos estrenos de cine diversa y rica para los próximos meses.

Aunque la industria del cine está en constante revisión durante estos meses, debido a las nuevas variantes de la COVID-19 y experimentos como los de Disney, en los que algunas producciones se estrenan en las salas de cine y su plataforma, el sector aún tiene un puñado de estrenos sobre los que hay que prestar atención. Acá repasamos algunos de ellos.

Próximos estrenos en cine durante septiembre

Este mes tiene una de las apuestas más importantes de Marvel en relación con su Fase 4 y un par de producciones más que hay que tener en la agenda.

'Shang-chi y la leyenda de los diez anillos'

Después del estreno de cine y Disney Plus de Viuda Negra, la próxima película en agenda de Marvel y Disney es Shang-chi y la leyenda de los diez anillos. Esta producción presentará una capa del Universo Cinematográfico de Marvel que antes no había sido desarrollada, conectándose con otras producciones, como es costumbre dentro de esa narrativa.

Shang-chi y la leyenda de los diez anillos se estrenará el 3 de septiembre. ​​

'Cry macho'

​​Clint Eastwood vuelve a escena con otro de sus clásicos y polémicos estrenos de cine. Cry macho (Llora, macho) es una película dirigida y protagonizada por el histórico intérprete. El film está basado en la novela homónima, escrita por Nathan Nash, editada en 1975. Como sugiere su nombre, la obra continúa con uno de los intereses contemporáneos de Eastwood, el machismo en el mundo contemporáneo.

Cry macho se estrenará el 17 de septiembre.

'Copshop'

Gerard Butler y Frank Grillo tienen un inconveniente: uno debe matar al otro. En el medio de ese conflicto aparece otra persona intentando matar a Grillo. El primer tráiler de esta producción dejó buenas sensaciones. Resta ver si se confirma como una de las películas de acción del año o no.

Copshop se estrenará el 17 de septiembre.

'Dune'

Otra película que, debido a la pandemia por la COVID-19, ha sufrido varios retrasos. La película de fantasía y ciencia ficción se basa en cuanto ocurre en el planeta ​ Arrakis, un territorio desierto bajo control de la familia Atreides y que, por sus característica, resulta atractivo para distintas comunidades.

Dune se estrenará el 17 de septiembre en España. En otras regiones, concretamente en Estados Unidos, habrá que esperar al 22 de octubre.

Estrenos de cine durante octubre

Dentro de los próximos estrenos para el mes de octubre hay os producciones que han sido reprogramadas en varias oportunidades serán estrenadas, si nada cambia, durante el próximo mes de octubre.

'The Last Duel '

Uno de los dramas más esperados de los estrenos de cine de 2021. El director Ridley Scott se junta con Matt Damon y Adam Driver para presentar una adaptación de época, filtrada por el machismo (visto desde la actualidad) y atravesada por la acción. La película está basada en hechos reales. Se inspira en el libro The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France escrito por Eric Jager.

The Last Duel se estrenará el 15 de octubre.

'Venom: habrá matanza'

Una de esas películas que ha sufrido tantas reprogramaciones que parece que ya la hubiéramos visto. Pero no. La secuela de la historia de Venom, uno de los personajes más llamativos del del Universo Cinematográfico de Marvel llegará a mediados de octubre (si nada hace cambiar los planes otra vez).

Venom: habrá matanza se estrenará el 15 de octubre.

Próximos estrenos de cine durante noviembre

Noviembre trae de vuelta a Ridley Scott, quien se une a una serie de actores en un film que resulta más que llamativo. A este estreno se suman un par más sobre los que hay que prestar atención.

'Los Eternos'

Así como Shang-chi y la leyenda de los diez anillos, Los Eternos también presentará una serie de personajes desconocidos hasta este momento en el Universo Cinematográfico de Marvel. Chloé Zhao es la directora encargada de este nuevo estreno de cine. El más reciente tráiler sugiere información en relación con la dimensión de la producción: la sensación es que no se guardaron nada para la realización.

Eternos se estrenará el 5 de noviembre.

'House of Gucci'

Además del director Ridley Scott, House of Gucci cuenta con Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino en el reparto. La historia, también inspirada en hechos reales y en la investigación The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed escrita por Sara Gay Forden. Uno de los estrenos del año, probablemente.

House of Gucci se estrenará el 24 de noviembre.

Estrenos durante diciembre

El último mes del año traerá una producción de autor y par de estrenos clave en distintos universos, el de Marvel y el de Matrix.

'The Hand of God'

Paolo Sorrentino trae otra historia a nuestra lista de estrenos de cine. Uno de los directoras más importantes del cine contemporáneo presentará a finales de año The hand of god (La mano de Dios), una película que escribió, produjo y dirigió. Tha Hand of God se anticipa como una exploración de la infancia del director, marcada por el fútbol y, en particular, por Diego Maradona.

Se estrenará el 3 de diciembre.

'Spider-Man: No Way Home'

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home confirmó que habrá multiverso en el cine y también dejó algunas otras certezas. Será la cuarta película de Marvel durante 2021, como parte del nacimiento de la Fase 4 de la narrativa que la productora está desarrollando en la gran pantalla.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 17 de diciembre.

Matrix: resurrecciones

Una de las franquicias más importantes del cine contemporáneo tendrá una nueva entrega. Hace poco se reveló el título y, aunque aún no hay información clara en relación con la historia, Neo volverá a la gran pantalla.

Matrix: resurrecciones será un estreno de cine para el que tendremos que esperar hasta el 22 de diciembre.