La llegada de Avatar: el camino del agua a las salas de cine ya genera expectativa en relación con cuánto podría ser su recaudación. James Cameron ha insistido en que buena parte del universo narrativo que desea componer está sujeto a cuán exitoso sea este filme, desde un punto de vista comercial. Entre el próximo estreno, durante el mes de diciembre, y los comentarios del director, ya se hace estimaciones sobre cuánto dinero podría generar en su debut.

De acuerdo con Murphys Multiverse, la recaudación inicial podría no ser tan significativa como se espera o desea. Las ganancias iniciales ubicarían a Avatar: el camino del agua en el mismo escalón de ingresos generados por Black Panther: Wakanda Forever. La referencia no es negativa, pero la producción del Universo Cinematográfico de Marvel no era tan esperada como lo es la secuela de Avatar, estrenada en 2009.

La recaudación que se estima en relación con Avatar: el camino del agua podría estar entre los 150 y 200 millones de dólares en Estados Unidos. Por eso la comparación con Black Panther: Wakanda Forever. A partir de aquí, se abre otro debate: ¿es una taquilla acorde a la expectativa y reputación de la saga y el director? ¿Cuál puede ser su recorrido dentro de las salas de cine?

La última pregunta está asociada con la calidad de la película. Lo más probable es que, si resulta satisfactoria y la crítica acompaña, también lo haga la audiencia. Se trata de una franquicia que tiene legiones enteras de seguidores, esos que transformaron la primera película en la más taquillera de la historia. Hay un dato en relación con esa primera producción que es relevante.

La recaudación

de Avatar: el camino del agua

En 2009, cuando Avatar se estrenó, su recaudación inicial en el país norteamericano fue de 77 millones de dólares. Aun así, la producción se convirtió en un fenómeno de masas sobre el que se hablaba por aquí y por allá. Su reciente reestreno en cines produjo un escenario similar: más conversaciones en relación con la película.

La estimación que se hace sobre Avatar: el camino del agua, al menos en Estados Unidos, representaría el doble de lo generado por la primera producción. Esto tiene otra lectura: en 2009, el consumo de propuestas cinematográficas no estaba marcado por el vídeo en streaming, una variante que en la actualidad es importante. Sin embargo, si aún en ese marco es posible generar 200 millones de dólares (en el caso más optimista), no parece un mal comienzo.

James Cameron tiene un plan que, en total, se conforma de cinco producciones que se estrenarán en los próximos años. Su idea con este Universo Avatar es lograr cerrar el relato que se abrió con la primera película. Para ello, es necesario contar con dinero. Bastante dinero. El director suele ser reconocido como un innovador en múltiples sentidos cuando se trata de crear.

Para ello, sus producciones suelen necesitar presupuestos ambiciosos. Conviene recordar que hacer cine siempre fue costoso. Entonces, puede que sus comentarios respecto a cuán importante es que Avatar: el camino del agua sean parte de una estrategia de comunicación para impulsar la película o, en efecto, todo el proyecto a largo plazo, dependa de esto. Esto se sabrá en los próximos meses.