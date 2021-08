Durante la presente semana se está celebrando la CinemaCon 2021, el evento donde las productoras muestran avances exclusivos de películas y series a medios seleccionados y directivos de la industria. Uno de los largometrajes protagonistas de la CinemaCon es The Matrix 4, del que Warner ha confirmado su título oficial: The Matrix Resurrections. Este nombre, sin embargo, ya se había filtrado desde hace meses, entonces en este sentido no hay ninguna sorpresa.

Lo que realmente está causando revuelo en internet es que Warner ya mostró el primer tráiler de The Matrix 4 a puerta cerrada. Si bien está totalmente prohibo que los presentes hagan grabaciones en la CinemaCon, algunas personas han adelantado detalles interesantes de lo que pudieron ver (vía Screen Rant). Destacan que Thomas A. Anderson (Neo), el personaje interpretado por Keanu Reeves, parece haber perdido la memoria. No sabe quién fue ni lo que hizo.

Desde luego, el tráiler no especifica qué sucedió para que Thomas olvidara su pasado. Intuimos, entonces, que este tema será uno de los principales ejes narrativos de The Matrix 4. Asimismo, también se ve a Thomas hablando sobre sus "sueños extraños" con un terapeuta interpretado por el mismísimo Neil Patrick Harris, uno de los grandes —y sorpresivos— fichajes del largometraje. Estos sueños, no obstante, los percibe como si fueran recuerdos.

Para finalizar, explican que Trinity, el icónico personaje de Carrie-Anne Moss, aparece brevemente junto a Thomas en una cafetería. Poco después interviene un personaje desconocido para ofrecerle la píldora roja, seguido de varias secuencias de acción tan características de la franquicia.

Al menos en este momento, Warner sigue adelante con su plan de estrenar The Matrix 4 el próximo 22 de diciembre, aunque la pandemia tendrá la última palabra. Eso sí, puedes estar seguro que el primer tráiler de The Matrix 4 será liberado a todo el público en cuestión de días.

The Matrix 4 fue dirigida por Lana Wachowski. El guion fue responsabilidad de la propia cineasta, David Mitchell y Aleksandar Hemon. El reparto está conformado por Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agente Johnson) y Lambert Wilson (El Merovingio). Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y Christina Ricci.