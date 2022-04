El CinemaCon 2022 agitó la dinámica cinematográfica, luego de que Disney hiciera algunos anuncios en relación con sus próximas películas y series. Puede que lo más llamativo sea las novedades en relación con Avatar 2, que ya tiene título, Avatar: The Way of Water y fecha de estreno del tráiler. No todo se queda ahí: el Universo Cinematográfico de Marvel también generó noticias, a partir de Kevin Feige.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, los asistentes al evento pudieron ver las primeras imágenes de Doctor Strange en el multiverso de la locura y de Pantera Negra: Wakanda Forever, dos películas clave dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Una, por su impacto en relación con la narrativa de las distintas realidades y la otra por el valor implícito en cuanto a diversidad e integración dentro del relato global.

Como si estos adelantos fueran poco, y teniendo en cuenta que Thor: Love and Thunder también llegará este año, Kevin Feige, el director creativo de Estudios Marvel, fue un poco más allá. Durante el evento, el principal responsable del Universo Cinematográfico de Marvel dijo que el mapa de producciones de la próxima década ya está trazado. “En los próximos 10 años, con personajes existentes y nuevos personajes y nuevas herramientas de narración con el multiverso, cualquier cosa puede pasar”, dijo Feige.

El Universo Cinematográfico de Marvel,

Kevin Feige y la salud de la narrativa

En cines, el Universo Cinematográfico de Marvel comenzó en el año 2008 con el estreno de Iron Man. Tres años antes de ese lanzamiento, Marvel ya se encontraba en trabajos de preproducción y conceptualización en relación con distintos proyectos. Había dudas en relación con personajes como Spider-Man, sobre el que no se tenían los derechos; pero varios de los principales Vengadores sí estaban a disposición. Emergió la posibilidad de construir una narrativa.

Marvel Studios

Catorce años después de ese lanzamiento, el Universo Cinematográfico de Marvel es una de las narrativas de la cultura pop más influyentes y atractivas para las audiencias. Con el pasar de los años, la expectativa en relación con los estrenos ha ido creciendo, a la par con una narrativa que sigue necesitando un punto mayor de madurez, mientras da pasos hacia ese piso y suma a distintos actores reconocidos a diversos proyectos. En esto se incluyen tanto los contenidos pensados para cine como las distintas series de Marvel incorporadas.

Para este año, los estrenos cinematográficos pendientes son:

Doctor Strange en el multiverso de la locura, el 5 de mayo .

. Thor: Love and Thunder, el 8 de julio .

. Pantera Negra: Wakanda Forever, el 11 de noviembre.

Otras producciones que están por llegar son She-Hulk, The Marvels, Blade y los Cuatro Fantásticos, junto con la posible incorporación de los X-Men.