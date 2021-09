Las muertes más inesperadas son las que ocurren en lo que se considera antes de tiempo, cuando las personas aún no han tenido la oportunidad de envejecer de veras; y las que trascienden a la opinión pública son las de aquellos por cuya fama o, al menos, rostro conocido ha llegado a ser reconocibles por mucha gente del mundo. Los actores de grandes proyectos lo tienen fácil, y es lo que le ocurre al neoyorkino Michael Kenneth Williams (1966-2021), fallecido recientemente a los cincuenta y cuatro años.

Tal vez por su nombre no lo ubique gran parte de los cinéfilos, pero si se les pone ante los ojos su cara, con esa gran cicatriz que la cruza desde la frente, seguro que les suena. Y los más aficionados le identificarán como quien interpretó al inolvidable Omar Little en The Wire (David Simon, 2002-2008), una de las series más importantes de la historia de la televisión.

Los personajes más relevantes de Michael Kenneth Williams

HBO

Cada vez que Michael Kenneth Williams aparece en pantalla encarnando a ese delincuente tan peligroso y a la vez sugestivo, que hace de las suyas por las calles de Baltimore, en el estado de Maryland, el interés narrativo sube varios enteros en los episodios de The Wire. Pero no se trata del único trabajo en el que este artista de Brooklyn ha sobresalido durante su carrera, que comenzó con un papelito en la película Bullet (Julien Temple, 1996), protagonizada por Mickey Rourke y Adrien Brody.

Más tarde, fue un camello en Al límite (Martin Scorsese, 1999), el Ray Ray del capítulo “Army of One” (3x13) de Los Soprano (David Chase, 1999-2007), Roberts en tres episodios de Alias (J. J. Abrams, 2001-2006), el Reggie Dunham del capítulo “The Box” (5x09) de CSI: Nueva York (Anthony E. Zuiker, Ann Donahue y Carol Mendelsohn, 2004-2013), Devin en el largometraje Adiós, pequeña, adiós (Ben Affleck, 2007) o el Harlem Bystander de El increíble Hulk (Louis Leterrier, 2008).

Pero Michael Kenneth Williams también dio vida a Red en Los amos de Brooklyn, a un ladrón de La carretera (Antoine Fuqua, John Hillcoat, 2009), al profesor Marshall Kane en tres episodios de Community (Dan Harmon, 2009-2015), a Chalky White en Boardwalk Empire (Terence Winter, 2010-2014), otro de sus papeles fundamentales;al Robert de la oscarizada Doce años de esclavitud (Steve McQueen, 2013), a Jack Lewis en el remake de RoboCop, al Carmelo de Anachy: La noche de las bestias o a Tariq Khalil en Puro vicio (José Padilha, James DeMonaco, Paul Thomas Anderson, 2014).

(En proceso...)