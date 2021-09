La casa de papel es uno de los fenómenos de streaming más importante de los últimos años dentro de los espectadores de habla hispana desde su primera emisión, el 2 de mayo de 2017. Cuatro años después, y tras muchos meses de espera, finalmente la temporada 5, volumen 1, ya se encuentra disponible en Netflix. Aquí en Hipertextual te hemos contado nuestras impresiones en nuestra habitual crítica. Eso sí, antes de disfrutar la serie es importante que sepas todo el contexto que le rodea.

Dentro del elenco, la figura más reconocible es Úrsula Corberó, hasta el punto de que la actriz no sólo se impuso dentro de la narrativa sino que también se volvió una especie de ícono pop. Desde las referencias en canciones reggaetón, a través de artistas como Bad Bunny, hasta la participación en vídeos musicales del género. A esto se suma su reciente actuación en G.I. Joe: Snake Eyes.

Sin embargo, La casa de papel trasciende a ella. Desde el profesor, quien teje las redes de acción y cuidado, hasta la personalidad de cada uno de los involucrados en el proceso. Aunque la narrativa de la serie de Netflix parece agotarse, la sospecha es que no serán pocos quienes se engancharán de vuelta a las aventuras de un puñado de delincuentes a partir de este 3 de septiembre de 2021.

Lo que debes saber sobre La casa de papel, temporada 5

Varios de los personajes más importantes siguen siendo parte del relato. El Profesor (Álvaro Morte), Tokyo (Úrsula Corberó), Denver (Jaime Lorente) y Río (Miguel Herrán), por nombrar sólo algunos, siguen siendo parte de la serie. Algunas cuestiones que han cambiado es su rol. Del robo inicial a las persecuciones posteriores, aquello que empezó en un banco trascendió. Los personajes de La casa de papel, en este punto de la historia, ya han viajado por el mundo intentando encontrar algo de paz.

En esos viajes, Río fue atrapado. Acá se presenta uno de los nudos clave del relato. Debido a su captura, Río fue torturado. Cuando el Profesor lo supo, hizo público el hecho. Su objetivo fue generar un cambio en la opinión pública, para que los delincuentes dejaran de ser vistos como tales y se transformaran en una suerte de mártires. De manera transversal, esto llevó el relato a otro nivel: se volvió un asunto de Estado con alcance global.

Luego de esto, en La casa de papel se produce uno de los hechos importantes en la historia reciente de la serie: Río y Tokio se separan. ¿Por qué esto es importante? Porque, en el avance más reciente de la serie, ambos parecen estar de vuelta. A través de distintos acontecimientos, Tokio va tomando mayor responsabilidad hasta ocupar un rol de liderazgo dentro de la organización. Separados y perseguidores, dentro del relato surgen las distintas necesidades que deben abordar como conjunto.

Lo anterior abarca desde problemas personales hasta la resolución de necesidades básicas, como el hambre. Atrincherados de nuevo, a las autoridades no les queda más que apostar por toda la fuerza armada a disposición para detener al grupo. Entonces, el Banco de España, donde todos ellos se van reuniendo de forma progresiva, tras escapar de sus detenciones en algunos casos, se vuelve un punto de honor para las autoridades. Como si dijeran: hay que retomar el control del ente.

El rol del Profesor y la dimensión de la serie

El Profesor siendo esencial dentro de la narrativa de La casa de papel. Es el cerebro de la organización. A juzgar por lo visto en el adelanto de la serie, puede que termine expuesto. Por tanto, dejando sin sentido a la banda. Aunque esto pueda parecer algo no muy importante, teniendo en cuenta que distintos miembros del grupo han evolucionado e ido tomando decisiones, el Profesor es el sentido para ellos.

Su rol, en el escenario actual en el cual la tensión abunda, parece más importante que en otros momentos. La toma de decisiones se vuelve aún más necesaria. Hay que tener en cuenta un detalle: a diferencia de otros momentos, la banda ya no se enfrentará a grupos policiales sino a un ejército. Eso eleva el relato de Netflix a otro universo, dentro del plano de la acción.

Escapando un poco de la trama, conviene tener en cuenta algunas cuestiones. La casa de papel se posicionó hasta este presente exitoso de forma bastante orgánica, con un boca a boca que fue generando estímulos. Los carteles que ahora se ven promocionándola no estaban desde el comienzo. Haber calado tan hondo en los seguidores es mérito casi exclusivo de la producción de Netflix dirigida por Álex Pina.

A esto se suma algo no menor, generado por la serie, como lo explica César Noragueda: “los cineastas de este país europeo por fin han entendido que ya no se pueden hacer las series como antes, (...) no sirve la planificación sosa y los montajes simplones que nos han estado ofreciendo hasta el otro día”. Ese tipo de transformaciones, que escapan a la narrativa y alteran la forma de hacer otros contenidos, es el factor por el cual las creaciones logran marcar una época.

La quinta temporada de La casa de papel será estrenada en dos tandas de cinco capítulos. Volumen 1, que ya está disponible desde hoy, y el Volumen 2, que podrá disfrutarse desde el 3 de diciembre de este año a través de Netflix.