‘Snake Eyes: El origen’, crítica: nada que aportar a una franquicia de dudosa calidad

‘Snake Eyes: El origen’, de Robert Schwentke, tenía el extraño deber de brindar nuevo aire a una franquicia fallida. No solo no lo logra, sino que convierte lo que pudo ser una gran película de acción en una mezcla de géneros caóticos. A medio camino entre la aventura, el suspenso y, por supuesto, la acción, el film carece de personalidad. Una extraña mirada al universo mayor de G. I. Joe que no llega a ninguna parte.