Apple ya ha lanzado la beta pública de macOS 12 Monterey. La nueva versión del sistema operativo para Mac llegará en otoño, y antes de actualizar es importante realizar una correcta limpieza y optimización del equipo. De esta forma, la descarga e instalación de la actualización será más sencilla. Hay algunas herramientas que puedes utilizar, así como consejos a tener en cuenta antes de aventurarte a instalar la nueva versión.

macOS 12 Monterey estará disponible para una gran cantidad de equipos Apple, como los MacBook Air de 2015 en adelante o aquellos iMac lanzados a finales de 2015 y modelos posteriores. Puedes comprobar si tu equipo es compatible con la actualización a macOS, a continuación.

MacBook compatibles: principios de 2016 y modelos posteriores.

principios de 2016 y modelos posteriores. MacBook Pro compatibles: principios de 2015 en adelante.

principios de 2015 en adelante. Mac mini compatibles: finales de 2014 y posteriores.

finales de 2014 y posteriores. MacBook Air compatibles: principios de 2015 y posteriores

principios de 2015 y posteriores iMac compatibles: finales de 2015 y posteriores.

finales de 2015 y posteriores. iMac Pro compatibles: modelos lanzados en 2017 y posteriores.

modelos lanzados en 2017 y posteriores. Mac Pro compatibles: finales de 2013 y posteriores.

Debes tener en cuenta que algunas de las funciones de macOS Monterey solo son compatibles con los equipos que cuentan con un chip M1, como el iMac de 24 pulgadas o el MacBook Air de 2020.

Liberar espacio para macOS 12 Monterey con CleanMyMac

Uno de los pasos más importantes que debes tener en cuenta antes de actualizar, es realizar un mantenimiento del equipo. Esto ayudará a liberar espacio en el almacenamiento, eliminar archivos basura y mantener tu Mac optimizado para que pueda correr macOS 12 Monterey sin ningún problema.

CleanMyMac es, probablemente, la herramienta más completa para realizar esta tarea. El programa cuenta con una opción de análisis inteligente que examina todos los archivos del equipo para eliminar aquellos innecesarios, ocupan espacio en la memoria o consumen demasiada RAM. Tras el análisis, CleanMyMac mostrará la cantidad de datos que se pueden eliminar, las posibles amenazas y las mejoras del rendimiento.

Adicionalmente, CleanMyMac ofrece funciones específicas para eliminar el malware, mejorar el rendimiento, borrar todos los archivos almacenados en la papelera de reciclaje o desinstalar aplicaciones de una forma más completa.

Disk Doctor: una alternativa a CleanMyMac para liberar almacenamiento

Disk Doctor es otra herramienta que puede resultar útil para liberar almacenamiento antes de actualizar a macOS 12 Monterey. Está disponible en App Store a un precio de 3,49€. La aplicación ofrece la posibilidad de limpiar el disco duro del Mac de forma sencilla y, por lo tanto, liberar almacenamiento.

La app, eso sí, no ofrece tantas funciones como CleanMyMac, pero es más económica y ofrece una vista más detalla de los diferentes archivos almacenados en la memoria interna.

Actualiza las aplicaciones de tu Mac y revisa si son compatibles con la nueva versión

La nueva versión para Mac no cambia la arquitectura de las aplicaciones. Por lo tanto, podrán funcionar con normalidad en macOS 12. No obstante, es probable que algunas de las aplicaciones que utilices no sean compatibles con varias de las funciones de macOS Monterey. Para ello, lo mejor es actualizar la app antes de instalar la nueva versión y comprobar si la aplicación añade compatibilidad u optimización con macOS 12.

Puedes comprobar las actualizaciones a través de la App Store, en la sección "Actualizaciones" que aparece en el menú lateral. Las notas de la nueva versión aparecerán bajo el nombre de la app.

Haz una copia de seguridad de tu equipo antes de actualizar a macOS 12 Monterey

Hacer una copia de seguridad es un paso imprescindible antes de actualizar a macOS 12 Monterey. Si tras la actualización aparece algún fallo o pierdes algún archivo importante, puedes recuperarlo mediante la copia de seguridad.

La mejor forma de crear una copia de seguridad, es a través de TimeMachine. Necesitarás, además, un dispositivo externo con suficiente memoria disponible. Una vez conectado el disco a tu Mac, accede "Preferencias" y pulsa en "Time Machine". Selecciona el dispositivo donde deseas hacer la copia de seguridad y espera a que el proceso se complete.