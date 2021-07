Apple anunció las betas de iOS 15, iPadOS 15 y las respectivas versiones de prueba para el Apple Watch y Apple TV. La compañía, sin embargo, no lanzó la beta de MacOS 12 Monterey, la nueva versión del sistema operativo para Mac. Ahora, la versión ya aparece como disponible para descargar en la web de Apple.

Aquellos usuarios que tengan un Mac compatible y quieran probar la nueva versión, deberán registrarse o en el programa beta de la web de Apple y seguir los pasos que se indican en la página. No hay que olvidar que se trata de una versión preliminar, y que podría incluir pequeños fallos o incompatibilidad con algunos servicios y aplicaciones. Por lo tanto, no es recomendable instalar la beta en aquellos equipos principales.

La versión de prueba, además, no incluye todas las características que Apple anunció en la WWDC. Por ejemplo, la posibilidad de compartir el contenido de un iPad al Mac acercando ambos dispositivos, todavía no está disponible. Algunas de las novedades, como las mejoras de FaceTime, los modos de concentración, el rediseño de Safari y las nuevas opciones de AirPlay, sí están presentes en esta primera versión. La compañía lanzará nuevas actualizaciones en las próximas semanas, donde se añadirán nuevas funciones y soluciones a fallos encontrados en las actuales versiones.

La versión definitiva de MacOS 12 Monterey llegará en otoño

MacOS Monterey se lanzará de forma oficial durante el otoño. Todavía no hay una fecha aproximada. No obstante, y como vimos con la llegada de las betas de iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 y watchOS 8, el calendario de actualizaciones avanza a muy buen ritmo. Por lo tanto, y si no hay retrasos de última hora, las versiones estables podrían llegar a finales de septiembre.

La lista de dispositivos compatibles con macOS 12 es muy amplia. Apple permitirá actualizar aquellos iMac lanzados a finales de 2015 y modelos posteriores, así como los iMac Pro de 2017. Los MacBook Air y el MacBook Pro de 2015 y posteriores, además de los MacBook de 2016 en adelante, también podrán recibir la nueva versión. En el caso del Mac mini, todos aquellos lanzados a partir de 2014 en adelante son aptos para actualizar. Apple también permitirá instalar macOS Monterey en los Mac Pro de finales del 3013 y posteriores.