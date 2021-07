iOS 15 trae consigo un montón de novedades que se ven a simple vista, pero también pequeños cambios de calidad que no conforman los grandes anuncios. Incluso más importantes que las nuevas características.

En este sentido, el apartado del sistema de actualizaciones de iOS 15 también incluye numerosos cambios. Y pese a que la compañía obligará a instalar iOS y mantener iOS 14, también trae novedades para aquellos que actualicen.

A partir de iOS 15 podrás actualizar el sistema aunque no tengas espacio en el iPhone. O mejor dicho, aunque tengas muy poco espacio. La ultima beta de iOS 15 incluye una función para aligerar las exigencias a la hora de actualizar.

Y es que, tal y como comentábamos ayer, la ultima beta de iOS que llegó el 14 de julio a los desarrolladores traía cambios en algunas apps del sistema, como Safari. Pero también cambios de peso en la gestión del sistema.

A contar de dicha beta, y en el futuro cuando esté disponible para todos en otoño y más adelante, iOS 15 permitirá actualizar el sistema aunque solo tengas 500 Mb de almacenamiento disponible. Esto viene a solventar uno de los problemas más importantes de los usuarios con poca capacidad en sus iPhones.

Con iOS 15 se acabaron los problemas al actualizar

Hasta ahora, si no tenías suficiente espacio en el terminal para descargar una actualización, iOS te obligaba a liberar espacio. Y hacerlo por un tamaño que estuviese cerca del total de la actualización disponible. Esto hacía que los terminales de 16GB no se pudiesen actualizar, al menos no sin restaurar totalmente el dispositivo.

Con la última beta de iOS 15 estos problemas serán historia, puesto que si no tienes espacio en el iPhone con desinstalar (que no borrar) un par de apps del terminal podrás actualizar. Posteriormente, con volver a descargar las apps (manteniendo documentos) tendrás otra vez todo en su sitio.

Puede parecer a simple vista un cambio menor, pero lo cierto es que es un paso de gigante que, sin duda, premiará que más usuarios tengan su terminal actualizado aunque el espacio disponible sea reducido. Además, de un tiempo a esta parte los terminales de 16GB ya son historia, y no es un situación que se dé tan a menudo.