Después de algunas semanas de espera, Apple finalmente ha lanzado la primera beta pública de iOS 16. Por lo tanto, puedes comenzar a probarla en tu iPhone aunque no seas desarrollador.

Anteriormente, te comentamos cómo instalar la beta para desarrolladores en tu iPhone. No obstante, a menos que fueses un desarrollador de apps, este proceso no era el indicado para el resto de usuarios. Hoy, no obstante, ya puedes instalar y probar iOS 16 en tu terminal sin importar si eres un usuario ordinario, o un especialista en desarrollo de software.

Instalando iOS 16 podrás disfrutar de todas las novedades que incluye el nuevo sistema operativo de Apple. Desde el Modo Concentración mejorado, hasta la pantalla de bloqueo renovada con widgets, y pasando por las nuevas funciones que los de Cupertino no mencionaron en el escenario. iOS 16 viene cargado, y es probablemente una de las renovaciones más esperadas que recibe el iPhone en los últimos años.

Cómo instalar la beta pública de iOS 16

Ahora que conoces todas las novedades, probablemente querrás instalar la nueva beta de iOS 16. Tranquilo, aquí te vamos a contar el procedimiento paso a paso. Es bastante sencillo, y no necesitarás nada más que tu iPhone y una conexión a internet.

Ten en cuenta que iOS 16 tiene un peso de poco más de 5 GB, al menos para el iPhone 13 Pro. En el resto de modelos debería ser parecido, así que podría tomarte varias horas descargar esta nueva versión si tu conexión a internet no es lo suficientemente rápida. Pero no te preocupes, iOS 16 se descargará en segundo plano y te avisará cuando esté listo para instalarse.

Desde tu iPhone, entra a la web de Apple especializada en betas usando este enlace. Inicia sesión con tu Apple ID para continuar. Baja hasta el apartado Install profile. Toca el botón azul donde se lee Download profile. Tu iPhone te pedirá confirmar la instalación. Acéptala. El perfil se instalará rápidamente. Ahora, estás listo para descargar iOS 16. Ve al menú Ajustes de tu iPhone. Debajo de tu nombre verás una nueva opción llamada Perfil descargado. Entra a ella. Verás el perfil que se acaba de descargar a tu iPhone. Revisa que diga "iOS 16" en su parte superior. Si es así, simplemente presiona en Instalar. Tu iPhone te pedirá tus credenciales para confirmar la instalación del perfil. Acepta todo.

Cuando estés listo por acá, solo queda hacer una última cosa.

En la pantalla inicial del menú Ajustes, ve al apartado General. Toca en Actualización de software. Tu iPhone comenzará a buscar la nueva versión automáticamente. Pronto, verás la beta de iOS 16 aparecer en pantalla, lista para su descarga. Ahora, solo toca en Descargar e instalar y sigue las instrucciones en pantalla. Cuando termine, tu iPhone te preguntará si quieres instalarla ya, y después de unos cuantos reinicios podrás disfrutar de iOS 16 en toda su gloria.

Si te arrepientes de haber instalado iOS 16 y quieres volver a una versión estable de iOS 15, te hemos hecho un tutorial para conseguirlo. De esta forma, estarás de nuevo en ambiente controlado y casi libre de errores.

¿Qué problemas suele acarrear una beta pública?

Para el punto en el que Apple lanza sus betas públicas, el sistema ya debería ser lo suficientemente estable para funcionar sin tantos errores. No obstante, no te sorprendas si ves algunos problemas en iOS 16.

Después de todo, se trata de una primera beta pública, inspirada en la tercera beta para desarrolladores. Si los lanzamientos oficiales llegan con bugs y otros errores, ten en cuenta que las betas son incluso más propensas a sufrir de estos.

Entre los problemas más comunes de la beta pública de iOS 16 tenemos los siguientes:

Comenzando por un calentamiento exagerado del dispositivo. Puede que, incluso cuando está en reposo, puedas sentir que tu iPhone se calienta más de la cuenta. No te preocupes, no va a quemarse ni nada por el estilo, pero sí que está asociado a un manejo de los recursos un tanto inestable en el sistema operativo. Estos errores suelen solucionarse más adelante.

Los problemas de batería también son bastante comunes. Además de calentarse la batería un poco más de lo habitual, también podrías notar mayores pérdidas de carga en menor tiempo. Esto también tiende a resolverse con varias betas más adelante. El motivo, al igual que el punto anterior, está en un deficiente manejo de los recursos del sistema por parte de la versión beta de iOS.

Errores con apps bancarias y otros bugs en el sistema. Esto también es bastante común. Dado que se trata de una beta, muchos bancos no actualizan sus apps hasta estar ante un sistema mucho más seguro, robusto y extendido. Por esto, podrías encontrar que muchas aplicaciones que usas en el día a día para pagos ahora podrían no ser compatibles con tu iPhone en iOS 16 beta. Tenlo en cuenta antes de descargar.