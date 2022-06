El día de ayer Apple lanzó, ahora sí oficialmente, la primera beta para desarrolladores de iOS 16, que llega con muchísimas novedades. De hecho, ya te mostramos cómo puedes instalarla en tu iPhone. Sin embargo, sabemos que una beta es una versión que todavía está en fase de pruebas y va a contener errores indeseados. Por esto, si ya no quieres seguir experimentándolos, puedes volver a una versión estable de iOS, y es lo que venimos a mostrarte el día de hoy.

Los errores son algo bastante común en una beta, y con iOS 16 no va a ser la excepción. Esta guía sirve para cualquier beta que tengas instalada en tu iPhone, y es que Apple nos deja instrucciones bastante sencillas para que podamos regresar a una versión estable del sistema operativo. Con unos cuantos pasos habrás terminado, y tu móvil estará tan sano y salvo como antes.

Eso sí, ten en cuenta que existen dos métodos. El primero es el que nos permite salir de una beta abierta. Con este no necesitarás eliminar nada de tu iPhone. El segundo, sin embargo, es el que te permitirá salir de una beta para desarrolladores. Si has instalado la beta de iOS 16, solo puedes tener la versión de desarrolladores, y es que al momento de escribir esta publicación Apple aún no permite instalar la versión pública.

Cómo desinstalar la beta pública de iOS 16

Si has instalado la beta pública de iOS 16, el proceso de desinstalación es bastante sencillo. Eso sí, podría tomar algunos días o semanas, y es que tendrás que esperar hasta que Apple lance una nueva versión estable y pública para todos los usuarios.

Entra al menú Ajustes de tu iPhone. Ve al apartado General. Toca en Administración de dispositivos y VPN. Verás el perfil de la beta de iOS listado aquí. Tócalo. Selecciona Eliminar perfil, y posteriormente reinicia tu iPhone.

Listo. Habrás salido del registro beta. No obstante, tu dispositivo seguirá teniéndola hasta que Apple lance una nueva versión del sistema que no sea beta. Para verificar cuándo hay una disponible, haz lo siguiente.

Entra a Ajustes. Ve a General. Aquí, entra a Actualización de software. Si salta alguna versión, sigue los pasos para instalarla en tu iPhone.

Si no quieres esperar hasta que Apple lance una nueva versión, puedes seguir los pasos que dejaremos a continuación. Eso sí, ten en cuenta que esto requiere que restaures tu iPhone de fábrica, por lo que perderás todo el contenido que tengas guardado y no se encuentre en iCloud o en una copia de seguridad.

Cómo eliminar una beta de iOS para desarrolladores

Este proceso funciona si has instalado una versión beta para desarrolladores. Como te comentamos anteriormente, la única versión de iOS 16 disponible en este momento es de este tipo; por lo que si la has instalado tendrás que seguir estos pasos para volver a la normalidad. Además, este procedimiento también funciona si has instalado una beta pública de cualquier otra versión, pero no quieres esperar hasta que Apple lance una estable.

El procedimiento es un poco más complicado que lo expuesto más arriba. No obstante, si sigues los pasos no hay forma de perderse.

Asegúrate de que cuentas con la versión más reciente de macOS, o en caso de tener Windows, con la versión más actual de iTunes. Conecta tu iPhone a tu ordenador usando el cable. Posteriormente, hazlo entrar en modo recuperación. Esto se logra de distintas formas dependiendo del modelo de tu dispositivo —explicado en la parte inferior—. Una vez en modo recuperación, toca en la opción Restaurar cuando la veas en pantalla. Cuando hayas ejecutado esta opción, tu iPhone iniciará el proceso y descargará la versión más actual de iOS que exista hasta la fecha. Si tu conexión de internet toma más de 15 minutos en descargar la actualización, el móvil saldrá del modo recuperación. En este caso, no te preocupes, simplemente entra nuevamente cuando finalice la descarga y continúa con el proceso. Cuando la restauración termine, se te pedirán tus credenciales del Apple ID. Ahora, puedes elegir restaurar tus datos almacenados en una copia de seguridad, o empezar desde cero con tu dispositivo.

Cómo entrar al modo recuperación en iPhone

iPhone 8 y más recientes. Si tu modelo entra en esta categoría, presiona y suelta rápidamente el botón de subir volumen de tu dispositivo, y luego has lo mismo con el botón de bajar volumen. Posteriormente, mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca el modo recuperación en pantalla.

iPhone 7 y 7 Plus. Si tienes alguno de estos dispositivos, mantén presionado el botón de encendido y el de bajar volumen al mismo tiempo. Mantén ambos botones presionados incluso cuando aparezca el logo de Apple en pantalla. Cuando entres al modo recuperación podrás soltarlos.