iOS 16 por fin ha sido revelado. Durante la WWDC 2022, Apple aprovechó para confirmar todas las novedades que llegarán a su gran sistema operativo móvil durante los próximos meses. Como suele ser habitual, la primera beta de iOS 16 ya está disponible para su descarga, y hoy venimos a mostrarte cómo instalarla en tu iPhone compatible.

Aunque iOS 16 no pretende revolucionar la utilización de tu iPhone; sí que plantea varias novedades y se establece como una evolución en una dirección clara: una mayor personalización y un perfeccionamiento a nivel visual.

Pero esto no es lo único. Los de Cupertino han puesto un gran empeño en la pantalla de bloqueo del iPhone, y es que ahora se espera un mayor aprovechamiento de la misma. Con esta renovada pantalla, podremos acceder y ver datos de nuestros widgets favoritos, así como también un mayor nivel de customización.

Si ya has visto todas sus novedades, probablemente querrás instalarla cuanto antes. No te preocupes, hacerlo es muy sencillo, aunque desde ya te advertimos que se trata de la primera versión beta de iOS 16. Por esto, es probable que te encuentres con errores o bugs mientras uses el sistema. Asimismo, asegúrate de que tu modelo se encuentre entre los iPhone compatibles con iOS 16.

Cosas a tener en cuenta antes de instalar

Antes de comenzar a instalar cualquier cosa en tu iPhone, es mejor que tengas en cuenta varios puntos. El primero de ellos, asegúrate de tener tu dispositivo bien cargado antes de comenzar la instalación. "Bien cargado" quiere decir con un nivel que supere, al menos, el 60% de batería. Así nos ahorramos errores en la instalación, o la posibilidad de que se apague en medio de un proceso delicado.

La segunda de ellas es hacer una copia de seguridad de todos tus datos. Después de todo, se trata de una beta con posibles errores, y en caso de surgir alguno, esta información podría verse comprometida. La tercera cosa a tener en cuenta, y la cual sigue la línea anterior, es instalar la beta de iOS 16 preferiblemente en un móvil que no necesites en tu día a día.

Por último, y por si no te ha quedado claro, ten en cuenta que, por el momento, se trata de una beta para desarrolladores. Si no eres uno, pero aún así te dispones a instalarla, cualquier cosa que salga mal en el proceso no será tomada en cuenta por la garantía de Apple. Además, sobra decir que aquí no nos hacemos responsables de tus decisiones personales. Una vez hayas sopesado todo esto, puedes continuar.

Cómo instalar iOS 16 en tu iPhone

Aunque te dejamos la parrafada anterior, no quiere decir que algo malo vaya a suceder al instalar iOS 16 en tu iPhone. De hecho, generalmente todo suele salir bastante bien. El proceso es muy sencillo y no tiene pérdida.

Eso sí, ten en cuenta que la beta actual no es pública, sino únicamente para desarrolladores. No obstante, aquí vamos a mostrarte un método para que puedas instalarla incluso si no eres uno.

Accede a la web de Beta Profiles desde el enlace. En esta página, desplázate hasta abajo hasta que veas un botón azul donde se lee Install Profile. Toca el botón rojo de Install Anyways! Verás una ventanilla que te indicará que un perfil está a punto de descargarse. Acepta tocando en Permitir.

Ahora, ve a los Ajustes de tu iPhone para instalar iOS 16. En Ajustes verás una nueva opción que indica Perfil descargado. Toca sobre ella. En la nueva pantalla, toca en el botón Instalar en la esquina superior derecha. Posteriormente, ingresa tu código de desbloqueo para aceptar.

La última fase