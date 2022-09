Apenas ayer, Apple confirmaba en su web de soporte que no todos los iPhone compatibles con iOS 16 podrían disfrutar del porcentaje de batería en la barra de estado. Hoy, sin embargo, con el lanzamiento de la beta de iOS 16.1, parece que la compañía ha cambiado de opinión, y ya se encuentra disponible para todos los iPhone con Face ID que hasta ahora habían sido excluidos, confirman desde MacRumors.

Los dispositivos que no eran compatibles con el porcentaje de batería en la barra de estado eran varios. De hecho, más de los que cabría esperar para una función tan sencilla de implementar. Entre ellos, contábamos al iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone XR y el iPhone 11. Ninguno de ellos, sin importar si se encontraban actualizados a iOS 16, podía hacer uso de una función tan básica como esta.

Hoy, no obstante, la compañía ha decidido publicar la primera beta de iOS 16 tras su lanzamiento oficial. Se trata de iOS 16.1, que llega exclusivamente para desarrolladores, y que incluye el indicador de porcentaje de batería en los modelos anteriormente mencionados.

La beta de iOS 16.1 ya está disponible para tu iPhone

Desde el lanzamiento del iPhone X, el indicador de porcentaje de batería había estado ausente de la barra estado de los iPhone con Face ID. No fue hasta hace unas semanas, con la publicación de una beta de iOS 16, que esta función volvió a los terminales de Apple. Lamentablemente, aquellos con un iPhone antiguo se toparon con la sorpresa de que no podrían usar esta "nueva" característica.

Hasta ahora, para ver el porcentaje de batería de tu iPhone, tenías que deslizar y abrir el Centro de Control. Solo así se mostraría la cifra exacta. Se trata de un detalle pequeño y que muchos podrían catalogar de insignificante, hasta que sumas todas las veces que ejecutas el mismo gesto al día, durante todos los días.

No sabemos si Apple decidirá mantener esta característica, o si volverá a la antigua decisión de eliminarla de ciertos dispositivos. No obstante, ya que está aquí, se vería bastante mal removerla sabiendo que funciona con normalidad en cualquier otro miembro de la familia iPhone.

Por supuesto, los nuevos iPhone 14/14 Plus y iPhone 14 Pro/Pro Max no cuentan con ninguno de estos problemas. Son los modelos más recientes presentados por los de Cupertino, y aunque no son un gran salto en rendimiento comparados a la generación anterior, tienen un montón de novedades que los hacen únicos.