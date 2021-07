Era evidente que, conforme nos adentraremos en la segunda mitad del año, comenzaríamos a ver más filtraciones y rumores sobre Spider-Man No Way Home. Y no es para menos, pues estamos hablando de la película más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel para lo que resta de 2021. Apenas han transcurrido algunas horas del segundo semestre y ya tenemos la primera gran novedad del largometraje. Se tratan de un par de imágenes que supuestamente nos muestran el nuevo traje de Spider-Man.

¿De dónde proviene la filtración? Como ha ocurrido en muchas otras ocasiones con las películas de Marvel, ha sido Lego quien "accidentalmente" adelanta detalles antes de tiempo. Resulta que la compañía danesa tiene listos algunos sets de Spider-Man: No Way Home y en internet ya circulan algunas fotografías de los mismos. El material nos permite ver el "Iron Spider Suit" que portará Tom Holland en el tercer filme del arácnido.

What do we all think about this Spider-Man suit pic.twitter.com/DlaEFcbgBb — Spider-Man No Way Home News And Countdown (@SpiderMan3news) July 1, 2021

El atuendo, si bien conserva el estilo que ya vimos en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, apuesta por el dorado como su color más llamativo. La araña central es dorada y sus líneas se extienden hasta la espalda. Igualmente podemos apreciar que en las muñecas aparece un equipo tecnológico en el mismo tono, ¿quizá una versión renovada del icónico "Lanza Telarañas"? Otro punto clave del set de Spider-Man: No Way Home es que aparece Doctor Strange, lo cual no debería sorprendernos en estos momentos:





Ahora bien, si seguimos el historial de filtraciones de Lego, que son bastantes, podemos encontrar un patrón bastante interesante. Poco después de difundirse el material filtrado, Marvel Studios suele sorprendernos con un avance oficial. Considerando la fecha en la que nos encontramos, no sería descabellado pensar en que el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home se encuentra a la vuelta de la esquina. Recordemos que el filme se estrenará el 17 de diciembre de 2021.

Sin duda, el principal motivo por el que Spider-Man: No Way Home genera tanta expectación tiene que ver con el multiverso. Es un secreto a voces que los personajes de otros universos de Spider-Man acompañarán a Tom Holland en la pantalla grande. Alfred Molina, quien interpretó al Doctor Octopus en Spider-Man 2 (2004), ya confirmó su participación. Se rumora que Tobey Maguire, Andrew Garfield, Jamie Foxx y Willem Dafoe retomarán sus respectivos papeles de las anteriores trilogías.