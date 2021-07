Hace algunas horas te dimos a conocer que un set de Lego filtró "por error" el nuevo traje de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home. No menos importante, el juguete también confirmó lo que ya era un secreto a voces: Doctor Strange aparecerá en el largometraje, reforzando así las teorías sobre la presencia del multiverso. Ahora otra marca de productos coleccionables nos deja ver una novedad fundamental del traje más allá de los detalles estéticos.

Funko, la reconocida firma de figuras, presentó su nueva línea de productos con motivo de Spider-Man: No Way Home. Curiosamente, no se trata de una filtración, pues compartieron su anuncio a través de la web oficial de Marvel. Dudamos que sea un error porque la publicación todavía se encuentra en línea. ¿Por qué es tan importante? La imagen de la figura deja en evidencia que Spider-Man podría adoptar algunos poderes de Doctor Strange.

Para ser concretos, el nuevo traje de Spider-Man incorpora nuevo equipamiento para desplegar los hechizos de Doctor Strange. ¿Cuáles exactamente? Por el momento no lo sabemos, pero en diversos rincones de internet se especula que el arácnido tendrá la capacidad de interactuar con el multiverso gracias a estos añadidos. A menos que vivas en una cueva, seguramente estás al tanto de los rumores que vinculan a los personajes de otros universos con Spider-Man: No Way Home.

¿Quién desarrolló el nuevo traje de Spider-Man: No Way Home?

Si nos adentramos en el terreno de la especulación sobre Spider-Man: No Way Home, existen varias teorías sobre cómo Peter Parker tendrá acceso a los hechizos de Doctor Strange. Una de las opciones, quizá la menos probable, es que Tony Stark haya desarrollado este traje antes de morir. No obstante, los tiempos no coinciden porque su convivencia con el personaje de Benedict Cumberbatch fue mínima. ¿Quizá un regalo de alguien más en Stark Industries? Desgraciadamente nos quedaremos con la duda hasta el estreno de Spider-Man: No Way Home.

Pese a lo anterior, de lo que sí podemos estar seguros es que se aproxima el primer avance de Spider-Man: No Way Home. Quizá Marvel esperará a que Viuda Negra termine su exhibición en los cines para dedicar sus esfuerzos publicitarios tanto en Eternos como en Spider-Man: No Way Home. El segundo se estrenará el próximo 17 de diciembre, por lo que ya es tiempo de ver un teaser.