A mediados de mayo te informamos que Microsoft se despedirá definitivamente de Internet Explorer el 15 de junio de 2022. Pese a lo anterior, no se descartaba que el navegador hiciera acto de presencia en Windows 11 para dar el último adiós tras más de 25 años. Sin embargo, no será así. La nueva versión del sistema operativo de escritorio, anunciada apenas el pasado jueves, ni siquiera incluye Internet Explorer.

De acuerdo a The Verge, la información proporcionada por Microsoft mencionaba que Internet Explorer estaba "desactivado" de manera predeterminada en Windows 11. No obstante, este término no cerraba la puerta a su ejecución a través de la terminal, una herramienta que usualmente permite acceder a funciones y aplicaciones antiguas del sistema operativo. Para desgracia del navegador —y fortuna de la humanidad—, no hay rastro de la aplicación de Internet Explorer en Windows 11.

Un representante de Microsoft confirmó al citado medio que Internet Explorer simplemente no tiene lugar en Windows 11. Los esfuerzos de los de Redmond están centrados en hacer crecer la adopción de Microsoft Edge —la versión basada en Chromium— y mejorarlo de manera constante. "La aplicación de escritorio de Internet Explorer 11 no estará disponible en Windows 11. Microsoft Edge es el navegador predeterminado", mencionaron.

Ahora bien, Microsoft reconoce que el motor MSHTML, un componente clave del antiguo navegador, sigue vivo en Microsoft Edge. ¿La razón? Dicho motor permite ejecutar el modo Internet Explorer a través de Edge. Esperemos, eso sí, que MSHTML no sea el Horrocrux que cause pesadillas a los desarrolladores web.

Siendo sinceros, para nadie debería ser una sorpresa que Windows 11 le dé la espada a Internet Explorer. Más aún porque el navegador tiene los días contados desde mayo. Por otra parte, no tendría sentido que Microsoft ofreciera dos aplicaciones de navegación diferentes en un sistema que promete una renovación total. Así pues, Windows 10 será recordado como la última versión que tendió la mano a Internet Explorer. ¿Alguien lo va a extrañar? Seguramente no.

Recuerda que aquí en Hipertextual te contamos cómo descargar y probar la versión preliminar oficial de Windows 11. Lo único que debes hacer es registrarte en el programa Windows Insider y, por supuesto, considerar todos los requerimientos obligatorios que debe cumplir tu ordenador.