Internet Explorer ya es como esas bandas de rock de los setenta que se niegan a retirarse y que, cuando parece que ya han dado su último concierto, insisten con lanzar una nueva gira. El viejo navegador web de Microsoft hoy ha recibido un nuevo adiós, pero increíblemente todavía no es el último.

A mediados del año pasado, los de Redmond finalizaron el soporte para Internet Explorer 11. Pese a ello, el software continuaría siendo ejecutable en ordenadores con Windows 10 hasta hoy, 14 de febrero de 2023. Por ende, en las últimas horas la compañía ha puesto en marcha su plan para «desactivarlo permanentemente» en todas las versiones comerciales del citado SO.

En principio, Microsoft daría de baja Internet Explorer con una actualización de Windows. Sin embargo, posteriormente cambió de plan y optó por hacerlo a través de una migración a Microsoft Edge. Así las cosas, si intentas ejecutar IE 11, una ventana te invitará a cambiarte al actual navegador web basado en Chromium.

Si por cualquiera sea el motivo consigues descargar Internet Explorer e instalarlo en tu PC, cuando intentes abrir el software recibirás el mismo mensaje. Y esta vez no se trata de Microsoft jugando contigo para que elijas Edge por sobre Chrome u otros competidores. El viejo navegador ha dejado de recibir soporte en junio de 2022, y no está preparado para brindar las características de seguridad necesarias para la web de hoy en día.

Pero el plan para decirle adiós a Internet Explorer todavía tiene algunos pasos que deben cumplirse. Microsoft indicó que el próximo 13 de junio eliminará todas las referencias a IE 11 de las versiones comerciales de Windows 10, como los íconos en el menú Inicio y la barra de tareas, mediante una actualización de seguridad.

Aunque no lo creas, a Internet Explorer aún le queda hilo en el carretel

La desactivación permanente de Internet Explorer en Windows 10 podría entenderse como que Microsoft por fin puso el último clavo en su ataúd. Pero esa está lejos de ser la realidad.

Como bien dijimos al comienzo, la despedida efectiva que hoy realiza el navegador web es para las versiones comerciales del sistema operativo que se lanzó en 2015. Esto significa que el software continuará funcionando en plataformas que todavía son muy utilizadas en ámbitos gubernamentales y corporativos.

Aun sin tener soporte, IE 11 seguirá disponible en versiones de Windows que permanecen activas por sus actualizaciones de seguridad de largo plazo. Algunas de ellas son Windows 7 ESU, Windows Server SAC y LTSC, Windows 10 LTSC, Windows 10 IoT LTSC y en la edición especial de Windows 10 para el gobierno chino.

Japón, por ejemplo, fue uno de los países más golpeados por el fin del soporte a Internet Explorer. Allí no solo es una herramienta muy utilizada en agencias del gobierno, sino también en fábricas, instituciones financieras y empresas de logística. De hecho, una encuesta de marzo de 2022 arrojó que el 49 % de los participantes todavía utilizaba el viejo navegador web de Microsoft para trabajar.

Pero eso no es todo. En algunos sectores no es tan sencillo abandonar el obsoleto software, ni siquiera utilizando el «modo IE» incluido en Microsoft Edge. Lo cual ha demostrado ser un verdadero dolor de cabeza. En el caso japonés, incluso, ha provocado problemas a la hora de rellenar formularios de declaración de impuestos, puesto que no funcionan en otro entorno que no sea el de Internet Explorer.

Así que si crees que IE ya ha tenido suficientes despedidas, piénsalo dos veces. Para bien o para mal, el software todavía tiene hilo en el carretel, aun cuando lleva ya más de medio año sin soporte.

También en Hipertextual: