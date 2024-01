Ha pasado tanto tiempo del lanzamiento de Halo Infinite que nos hemos olvidado que un Battle Royale de la franquicia estaba en desarrollo. Quizá no te sorprenderá saber, entonces, que esta modalidad, aparentemente, ha sido cancelada.

De acuerdo al podcast XboxEra, que suele tener información confiable sobre lo que ocurre dentro de Xbox, Microsoft ya tiró la toalla con el Battle Royale de Halo. Certain Affinity, el estudio a cargo del desarrollo, canceló el proyecto no hace mucho. Si el reporte es correcto, habrían tirado dos años a la basura, que no es poca cosa.

La última vez que escuchamos sobre el Battle Royale de Halo fue gracias a Bloomberg. Su reporte, de hecho, coincidió con la ola de despidos que sufrió 343 Industries —responsables de administrar todos los videojuegos de Halo— el año anterior.

Se habló de que Tatanka, como se le conocía a dicho modo multijugador de manera interna, continuaba en desarrollo. Sin embargo, en ese momento ya no estaba claro si sería un Battle Royale o evolucionaría hacia una propuesta diferente. Ahora, sin embargo, sabemos que su destino fue el peor.

Sin embargo, esta noticia no causará tanta decepción entre los fans. Primero, porque como ya se dijo, pasó muchísimo tiempo y la expectación en torno al Battle Royale de Halo fue disminuyendo.

Por otro, porque el multijugador de Halo Infinite ha mejorado significativamente desde su lanzamiento. Hoy en día, los lanzamientos de contenido son más constantes y 343 Industries ha logrado ofrecer una experiencia sumamente divertida y variada.

Halo ya mira hacia su próxima aventura, pero lejos de un Battle Royale

¿Realmente necesitábamos un Battle Royale de Halo? La verdad es que no. De hecho, habría sido bastante difícil que triunfara en un mercado ya saturado de propuestas similares. No se puede negar que Fortnite, Warzone, Apex Legends y PUBG se reparten gran parte del pastel, dejando a la sombra a otros títulos que, pese a estar impulsados por grandes compañías, nunca lograron despegar.

Asimismo, 343 Industries no se puede dar el lujo de invertir su tiempo y recursos en proyectos cuyo éxito no está garantizado. Una vez que lograron resolver tantos problemas con el multijugador de Halo Infinite, lo más probable es que ya estén mirando hacia el horizonte, hacia el futuro de la franquicia.

Durante octubre de 2022, el youtuber Sean W. se hizo eco de que 343 Industries ya tiene a un equipo trabajando en el siguiente Halo. No solo eso, también habrían decidido apostar por Unreal Engine 5, el motor gráfico de última generación de Epic Games. Esto les permitiría ahorrar una cantidad significativa de tiempo, pues la herramienta de desarrollo hecha en casa —Slipspace Engine— les causó demasiados colores de cabeza.

Más recientemente, en agosto del año pasado, se descubrió que 343 Industries tenía múltiples vacantes abiertas para trabajar en su siguiente gran proyecto. Considerando que todos sus esfuerzos están dedicados a Halo, podemos intuir lo que viene en camino. Eso sí, seguramente se encuentra a varios años de distancia.

