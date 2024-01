TikTok está probando una nueva función que te permite crear canciones con ayuda de la inteligencia artificial. AI Song te permite armar pistas dentro de su aplicación, con solo escribirle lo que quieres. Todavía está en fase de prueba, con acceso muy limitado, pero algunos usuarios ya han compartido los primeros resultados.

La nueva función está disponible para algunas cuentas desde la semana pasada, en la opción ‘Añadir sonido’ que aparece cuando vas a crear una publicación. Al escoger esta opción, la aplicación te pedirá que «ingreses un mensaje para generar la canción».

TikTok ofrece algunas sugerencias: «ir a conciertos», «abrazar a mascotas» o «un nuevo comienzo». Pero puedes ingresar el mensaje que quieras. Luego de unos segundos, la plataforma creará letras relacionadas con tu mensaje y luego la combinará con música de un catálogo previamente cargado. Al final, puedes escoger el género entre tres opciones: pop, EDM o hiphop.

AI Song utiliza Bloom, un modelo de lenguaje grande. «Técnicamente, no es un generador de canciones de IA; es probable que el nombre cambie y actualmente se encuentra en prueba», dijo Barney Hooper, portavoz de TikTok, a The Verge. El resultado final, por ahora, es un poco extraño.

TikTok todavía tiene que afinar su inteligencia artificial

Las primeras pruebas demuestran que todavía falta mucho qué mejorar. Las primeras canciones compartidas tienen voces desafinadas o palabras mal pronunciadas. Algunos tiktokeros también han compartido que TikTok ha generado la misma letra para distintos usuarios.

La plataforma, propiedad de ByteDance, reconoce que la función puede contener errores. Además, ha pedido a los usuarios no incluir información personal en las indicaciones para crear una canción. También estableció varias limitantes. No se puede, por ejemplo, crear material con información de otros usuarios, contenido relacionado con la explotación de menores o con actos discriminatorios hacia otras personas.

Las canciones generadas por inteligencia artificial ya habían generado polémica en la plataforma. La canción que copiaba las voces de Drake y The Weeknd, “Heart on My Sleeve”, logró hacerse viral gracias al impulso que tuvo en TikTok. Bad Bunny también se quejó luego de que circulara otro tema que imitaba su voz.

Desde entonces, TikTok implementó otras funciones que ayudan a identificar el contenido producido por inteligencia artificial. Recientemente, actualizó sus políticas para exigir a los usuarios que etiqueten el contenido generado con esta tecnología.

TikTok no es la única en probar con la producción de canciones. YouTube ya está probando otra función de creación de música, que permite a los usuarios armar piezas a partir de indicaciones de texto o de una melodía tarareada.

