Hace un par de días, todos los medios hacían eco de una noticia: una canción generada por inteligencia artificial podría ser capaz de ganar un Premio Grammy. De hecho, fue el mismo CEO de The Recording Academy, Harvey Mason, Jr., quien aseguraba al New York Times que la canción Heart on My Sleeve, con las voces de Drake y The Weeknd, era "absolutamente elegible porque ha sido escrita por un humano". Ahora, parece que los prestigiosos premios no piensan manchar su nombre dándole un galardón a una IA, y han explicado sus razones.

Ha sido el mismo Harvey Mason, Jr., quien ha salido a rectificar la situación. Según comentan desde Vulture, el susodicho asegura que Heart on My Sleeve, creada por el artista Ghostwriter con ayuda de la inteligencia artificial, no se llevará ningún Grammy. Aunque fue enviada para su consideración en la categoría de Mejor Canción de Rap y Mejor Canción del Año, la organización detrás de los premios ya disipan cualquier ilusión.

Heart on My Sleeve cumple con el requisito de haber sido escrita por un ser humano. Sin embargo, hay otros que le impiden llevarse el Grammy. Entre ellos, "las voces", las cuales han sido descritas por la Academia como "no obtenidas legalmente". A esto se le suma que no han sido autorizadas "por el sello o los artistas y no está disponible comercialmente".

Esto, por supuesto, no es un veto a las canciones generadas por inteligencia artificial. Mientras este tipo de pistas cumplan con los requisitos mencionados, no habrá ningún problema en aceptar su candidatura. Después de todo, los Grammy ya aseguraron un espacio para los lanzamientos creados por algoritmos. Asimismo, artistas como Grimes aseguran su beneplácito a quienes produzcan canciones populares con su voz.

I used AI to make a Travis Scott song feat. 21 Savage… the future of music is here. Who wants next? pic.twitter.com/jFKLTzyzeT — ghostwriter977 (@imghostwrit3r) September 5, 2023 Ghostwriter, artista creador de la canción enviada a los Grammy

Mientras Hollywood arde por el uso de inteligencia artificial, los Premios Grammy esquivan la bala

Mason ya ha salido en defensa de los intereses de los artistas. Según comenta en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, solo los creadores humanos pueden ser nominados a un Premio Grammy. "La Academia está aquí para apoyar y defender y proteger y representar artistas humanos y creadores humanos, punto", asegura en su vídeo.

Más allá del trasfondo de la situación, los Premios Grammy han evitado adentrarse en el escándalo que consume a Hollywood. Recordemos que, a día de hoy, estamos viviendo una huelga de talento en la meca del entretenimiento. Una de las razones es el uso de inteligencia artificial de forma indebida, aprovechándose del talento sin tener que pagar en el proceso.

Por su parte, ni The Weeknd ni Drake parecen movidos por la idea de que su colaboración generada por inteligencia artificial vea la luz del día —sin la intervención de una IA—. Después de todo, no se han pronunciado al respecto.

