Últimamente, nos hemos acostumbrado a ver noticias desafortunadas en torno a Star Wars, y aquí va otra más. De acuerdo a World of Reel, que suele tener información confiable sobre futuros proyectos de la saga intergaláctica, la película de Rey Skywalker está sufriendo múltiples problemas en la parte creativa. De hecho, habría sido retrasada de manera indefinida.

Star Wars: New Jedi Order, centrada en la figura de Rey y sus esfuerzos por volver a formar la Orden Jedi, fue anunciada durante la Star Wars Celebration 2023. Fue una total sorpresa, pues es bien sabido que la tercera trilogía de la franquicia tuvo más detractores que defensores. Aún así, en Disney vieron una oportunidad de éxito con este personaje.

Ahora bien, el citado medio asegura que existen diferencias creativas entre Lucasfilm y Steven Knight, guionista de Star Wars: New Jedi Order. Aparentemente, un primer borrador ya había sido entregado a la productora, pero esta hizo demasiadas anotaciones, por lo que el susodicho se vio obligado a iniciar su trabajo desde cero.

Tal fue el descontento de Knight que se estaría planteando su salida del proyecto. Por ahora, se habría olvidado temporalmente de New Jedi Order para enfocarse en la película de Peaky Blinders. Recordemos que él es la mente maestra detrás de la popular serie de Netflix, que ahora también probará suerte en la pantalla grande.

"Sus frustraciones han aumentado. Ha dejado Star Wars en segundo plano y ahora está enfocado en el guión de su película de Peaky Blinders, que se supone comenzará a producirse durante el otoño."

¿Otro filme de Star Wars condenado al fracaso?

Indudablemente, si Steven Knight se despide, sería un duro golpe para Star Wars: New Jedi Order. Y, al mismo tiempo, dejaría en evidencia que en Lucasfilm nuevamente tienen problemas para empalmar su visión con la de los guionistas que contratan. Knight no sería el primero que se baja del barco por diferencias creativas.

Apenas el año anterior te dimos a conocer Damon Lindelof abandonó su película de Star Wars. ¿La razón? Parece que a Lucasfilm tampoco le gustó su guion. Por otro lado, no podemos olvidar que los filmes de Kevin Feige y Patty Jenkins igualmente fueron cancelados.

El mismo medio menciona que los inconvenientes en torno a Star Wars: New Jedi Order dieron origen al anuncio prematuro de la película de The Mandalorian. Si nada cambia próximamente, este debería ser el próximo filme de la franquicia. Llegará a los cines en algún punto de 2026. No obstante, ese lanzamiento no formaba parte del plan original de Disney.

Por supuesto, lo mejor será tomar la información con calma y esperar a una confirmación oficial. Tristemente, los liderados por Kathleen Kennedy suelen mantener una estrategia de máximo secretismo alrededor de sus producciones. Si llegan a revelar nueva información sobre Star Wars: New Jedi Order en los próximos meses, probablemente sea para confirmar la partida de Steven Knight...

