El futuro próximo de Star Wars en la pantalla grande no pinta nada bien. Hace apenas un par de semanas, Variety se hizo eco de que Disney canceló las películas de Kevin Feige y Patty Jenkins. Ahora, según la información de ‌Above the Line, Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson, quienes estaban a cargo del guion de uno de los largometrajes más esperados de la franquicia, abandonaron el proyecto.

Apenas el pasado febrero, todo indicaba que la producción se desarrollaría sin mayores contratiempos. De hecho, Lucasfilm arrancó la búsqueda de protagonistas, siendo Yahya Abdul-Mateen II el candidato a tomar el rol principal. Asimismo, estaba definido que Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) se haría cargo de la dirección.

Pese a las desafortunadas salidas de Lindelof y Britt-Gibson, de momento no hay información que sugiera la cancelación de la película. Eso sí, no sabemos qué rumbo tomará este proyecto de Star Wars tras el abandono de sus mentes maestras.

De desconocen, también, cuáles fueron los motivos de su partida. Recientemente, Lindelof declaró que su proyecto no iba a seguir adelante si no era lo suficientemente «genial». Además, reconoció que desarrollar una película de Star Wars era muy complicado.

«El grado de dificultad es extremadamente alto. Si no puede ser genial, no debería existir. Eso es todo lo que diré, porque tengo la misma asociación con Star Wars que tú. Es decir, es la primera película que vi sentado en el regazo de mi papá, tenía cuatro años, en mayo del 77. Creo que, a veces, es posible que cuando hay algo a lo que le tienes tanta estima, entras a la cocina y dices: «Tal vez no debería estar cocinando, sino solo comiendo.» Damon Lindelof.

La película de Star Wars de Damon Lindelof ya tendría otro guionista

Above the Line asegura que Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson sí entregaron un borrador, aunque difícilmente será este la base narrativa de la película. Lucasfilm incluso ya tendría a otro guionista listo para hacerse cargo del argumento, aunque no ha trascendido su nombre.

Por otro lado, desde la fuente afirman que esta película será presentada oficialmente en la próxima Star Wars Celebration, la cual se celebrará en Anaheim del 26 al 29 de mayo.

Cuando se supo que Lindelof tenía un proyecto de Star Wars en sus manos, rápidamente generó expectación. Principalmente por haber participado en series como Lost y Watchmen. En el terreno del cine, además, destacó siendo el guionista de ‌Cowboys & Aliens, Star Trek Into Darkness, Prometheus y World War Z, entre otras.

Los fans le tenían mucha esperanza a esta cinta porque Lindelof quería explorar el universo ficticio tras los eventos de Star Wars: El Ascenso de Skywalker. Sería, por lo tanto, la primera producción en aventurarse en un fragmento de la línea de tiempo completamente desconocida —al menos en el cine—.

La última trilogía puso en evidencia que Star Wars necesitaba historias frescas y alejadas de la Saga Skywalker. En el lado de las series, The Mandalorian intentó distanciarse de esa narrativa —en un principio— y Andor hizo lo propio tiempo después. No obstante, esta «tendencia» todavía no se refleja en los largometrajes.

Ahora que Kevin Feige, Patty Jenkins y Damon Lindelof se han alejado de Star Wars, no está claro cuál será el rumbo que tomará la franquicia en la pantalla grande. La responsabilidad recaerá sobre los filmes de Taika Waititi y Ryan Johnson, los cuales aún siguen en pie.

También en Hipertextual: