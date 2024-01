Si miramos hacia el Sol desde la superficie de la Tierra, o incluso si nos fijamos en las imágenes tomadas por satélites y telescopios, su apariencia a bote pronto se nos asemeja con una bola cubierta de fuego. Sin embargo, esto parece contradictorio, puesto que en el astro rey no hay oxígeno y sabemos que este gas es necesario para que se produzca una combustión, que sería la reacción necesaria para que hubiese fuego en el Sol.

Esta es una pregunta que muchas personas se hacen a menudo. ¿Cómo puede haber fuego en el Sol si no hay oxígeno para encenderlo? Bien, la respuesta corta a esta pregunta es que, en realidad, lo que mantiene el sol encendido no es fuego.

Se trata de una reacción conocida como fusión nuclear, por la que los núcleos de dos átomos ligeros se fusionan para dar uno más pesado. En el caso del Sol, el combustible es el hidrógeno. Es decir, sus núcleos se fusionan, para dar lugar a un nuevo elemento: el helio. Es una reacción que genera mucha energía, de ahí que nos dé esa sensación de que hay fuego en el Sol. Pero nada más lejos de la realidad.

¿Por qué no puede haber fuego en el Sol?

El fuego, tal como lo entendemos en la Tierra, es el resultado de una reacción de combustión. Esta se produce cuando un combustible, normalmente un hidrocarburo, reacciona con oxígeno, generando energía, dióxido de carbono y vapor de agua.

Para que se produzca una de estas reacciones y se genere una llama, se necesita al menos un 16% de oxígeno, y la Tierra es el único lugar conocido del Universo en el que esto puede ocurrir. De hecho, nuestra atmósfera tiene un 21% de oxígeno, por lo que hay de sobra para generar una combustión.

Por supuesto, este debe estar disponible y deben darse las condiciones adecuadas. Pero al menos sabemos que es posible. En el Sol no lo es.

Las erupciones solares no son llamas. NASA/SDO/AIA/Goddard Space Flight Center (Wikimedia)

¿Qué son esas llamas entonces?

Ya hemos visto que la energía del Sol, como la del resto de estrellas, se genera mediante fusión nuclear. Sin embargo, si ponemos la vista en el Sol, parece que hay llamas, como las de una hoguera. De hecho, aunque este fenómeno se conoce como erupción solar, a veces también se le da el nombre de llamarada solar.

Estas, en realidad, son liberaciones muy intensas de energía. Se dan cuando la energía electromagnética que se acumula en la superficie solar se libera repentinamente. El fuego también es el producto de una gran liberación de energía, pero son fenómenos distintos, aunque su apariencia sea similar.

De hecho, una erupción solar es un fenómeno muchísimo más energético y explosivo que el fuego. Por suerte para quienes vivimos en la Tierra.

Como conclusión, no, no hay fuego en el Sol. Vemos luz y se desprende calor por la emisión de energía, pero no tiene nada que ver con el fuego, por mucho que a la vista nos recuerde a la emisión de energía que se observa en la combustión.

