Netflix no producirá más series interactivas como Black Mirror: Bandersnatch. El gigante del video en streaming confirmó que no experimentará más con ese tipo de contenido, puesto que la tecnología no les permitía innovar más allá de lo producido en 2018. La compañía utilizará el aprendizaje en su nueva apuesta por los juegos.

De acuerdo con Mike Verdu, director de juegos en Netflix, los programas interactivos como son cosa del pasado para la empresa. El ejecutivo confirmó en una entrevista que no están trabajando en ese tipo de experiencias. Pese al revuelo que causó el estreno de Bandersnatch, las posibilidades que ofrecía el concepto no podían explotarse más.

“La tecnología era muy limitada y lo que podíamos hacer en ese ámbito tenía un tope, pero aprendimos mucho de ello”, declaró Verdu. “Donde verás cómo el aprendizaje cobra vida es en estos juegos narrativos interactivos. Empezarás a sentirte cada vez más como si realmente estuvieras tocando el programa”, dijo el directivo, haciendo eco de los juegos para móviles basados en algunas de sus series.

El actual vicepresidente de desarrollo de juegos en Netflix comentó que las adaptaciones para iOS y Android de Jugando con Fuego o El amor es ciego son una extensión de esos programas. Los proyectos actuales son el sucesor espiritual de lo que se intentó con Bandersnatch, una experiencia narrativa basada en las elecciones del jugador.

Si bien el concepto de Elige tu propia aventura no es nuevo, las generaciones más jóvenes lo descubrieron a partir de ese capítulo de Black Mirror. Charlie Brooker y el equipo de producción acumularon más de cinco horas de metraje para ofrecer opciones al espectador. La idea de ser responsable del futuro de la historia era algo novedoso para quienes no crecieron en la década de los ochenta.

Netflix seguirá apostando por los videojuegos

Pese a que Bandersnatch y las series interactivas ya no se encuentran en los planes de Netflix, la compañía sigue enfocada en hacerse de un lugar en la industria de videojuegos. El gigante compró a Night School Studio, creadores del multipremiado OXENFREE, a finales de 2021. Meses más tarde, Boss Fight Entertainment y Next Games se unieron a la plantilla first party y la empresa cerró el 2022 anunciando la creación de su primer estudio.

La estrategia de Netflix parece un ejercicio de prueba y error en todos los frentes disponibles. La empresa comenzó con Bandersnatch como experimento para luego enfocarse en los móviles. A ello le siguió el fichaje Joseph Staten, veterano de Halo y Destiny, quien se encargará del primer juego AAA de la compañía.

Sumado a eso, la tecnológica también ha cerrado acuerdos con empresas para ofrecer sus juegos sin costo a los suscriptores. El caso más reciente es la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto, la cual podrá descargarse sin costo desde la aplicación de Netflix.

Netflix también considera la posibilidad de incluir anuncios o microtransacciones en sus juegos para móviles, con el fin de generar más ingresos.

